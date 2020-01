PRIJE 28 GODINA: Hrvatska međunarodno priznata u doba žestokih borbi za svoj opstanak

Autor: Dražen Krajcar

Prve zemlje koje su priznale Republiku Hrvatsku još u jesen 1991. godine bile su zemlje koje i same tada nisu bile međunarodno priznate – Slovenija, Litva, Ukrajina, Latvija i Estonija.

Međunarodno priznanje Hrvatske je postupno uslijedilo nakon proglašenja neovisnosti Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. Istog dana razdruživanje je proglasila i Slovenija, a sljedećeg dana novosamostalne države su se uzajamno priznale.

Napokon, 15. siječnja 1992. godine Republiku Hrvatsku priznalo je 20 svjetskih država, i to svih 12 članica tadašnje Europske zajednice (Francuska, Njemačka, Italija, Belgija, Nizozemska, Luksemburg, Velika Britanija, Danska, Irska, Grčka, Španjolska, Portugal) te još Austrija, Kanada, Bugarska, Mađarska, Poljska, Malta, Norveška i Švicarska. Bila je to prekretnica u postupku priznavanja jer je odjednom to učinio čitav val država, pa se stoga 15. siječnja se obilježava kao spomendan – Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske.

Sljedećih su dana europski mediji gotovo bez iznimke pozdravljali odluku svojih vlada. Izuzev njemačkih medija, koji su priznanje Hrvatske slavili i kao njemačku diplomatsku pobjedu, ostali su isticali da su političari za zakašnjenjem shvatili što se događa u tadašnjoj Jugoslaviji kritizirajući njihovu dotadašnju neučinkovitost.

Od općepriznatih država u svijetu prije navedenog dana priznakli su nas samo Island, Vatikan i San Marino. Napomenimo, prve zemlje koje su prve priznale Republiku Hrvatsku još u jesen 1991. godine bile su zemlje koje i same tada još nisu bile međunarodno priznate – Slovenija, Litva, Ukrajina, Estonija i Latvija.

Do kraja siječnja 1992. godine Hrvatsku je priznalo još sedam zemalja – Finska, Rumunjska, Albanija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Paragvaj i Bolivija. Prva azijska i islamska zemlja, ne računajući Tursku, koja je priznala Hrvatsku bio je Iran, dok je od afričkih zemalja to bio Egipat. Hrvatska je potom, 22. svibnja iste godine, primljena u Ujedinjene narode, a do tada su je priznale i Rusija, Japan, Sjedinjene Američke Države, Izrael i Kina.