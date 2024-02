Prijateljica Eve Longorije koja surađuje s CIA-om stigla je u Hrvatsku i imat će važnu ulogu

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Avionom iz Frankfurta u zračnu luku “Franjo Tuđman” ovih je dana sletjela nova američka veleposlanica Nathalie Rayes, koja se tim povodom oglasila i na platformi X. “Veleposlanica Rayes javlja se na dužnost. Počašćena sam i smatram privilegijem to što mogu služiti svojoj zemlji”, napisala je Rayes, objavivši i fotografiju iz zrakoplova na kojoj je pozornost privukao njezin broš kojim su spojene američka i hrvatska zastava.

Dolazak američke veleposlanice u Hrvatsku baš sada uoči parlamentarnih izbora nije slučajnost, smatraju oni upućeni u pozadinu odnosa dviju država te napominju kako je to velik iskorak s obzirom na to da je Hrvatska više od godinu i pol dana čekala imenovanje američkog veleposlanika, zbog čega se u diplomatskim krugovima proširila priča o poljuljanim odnosima između naše zemlje i Sjedinjenih Država.

Sada kada Rayes stiže u našu zemlju glasine su se stišale, a u javnom prostoru analizira se zanimljiva biografija nove veleposlanice rođene u Venezueli. Rayes je odrasla u Kaliforniji u kojoj se i školovala, a donedavno je bila izvršna direktorica organizacije Latino Victory koja promiče veći politički utjecaj latinoameričke zajednice u SAD-u. Ova utjecajna latinoamerička aktivistica diplomirala je sociologiju i magistrirala međunarodne odnose na Sveučilištu Kalifornija u Los Angelesu, a zanimljivo je i to što uz engleski i španjolski govori i arapski jezik.

Tranzicija oružja

Majku dvoje djece Senat je potvrdio većinom glasova na prijedlog američkog predsjednika Bidena, koji je time okončao krizu nastalu nakon isteka mandata veleposlanika Roberta Kohorsta koji je bio izbor Bidenova prethodnika Donalda Trumpa. Nova veleposlanica političku karijeru počela je graditi u uredu gradonačelnice Los Angelesa, a dio naših sugovornika upućen u pozadinu američko-hrvatskih odnosa kaže kako je Rayes dovela djelatnike Pentagona te da će vrlo vjerojatno blisko surađivati sa CIA-om jer je dugo surađivala s bivšim zamjenikom šefa CIA-e Bishopom.

“Njezino je djelovanje, prema nekim teorijama, paravan za civilno pravo jer će u pozadini odrađivati posao za CIA-inu vojnu djelatnost. Moje je mišljenje da je ona tu zbog tranzicije oružja za EU”, smatra jedan od naših sugovornika te dodaje kako je dolazak veleposlanice Rayes potvrda strateškog partnerstva premijera Plenkovića i američke administracije u našoj zemlji.

Njima je, kako se spekulira, premijer sada potreban kako zbog zategnute situacije u takozvanoj regiji tako i zbog rata u Ukrajini koji još traje. No činjenica je i da je to imenovanje uslijedilo tek kada je postalo izgledno da bi Biden mogao izgubiti vlast pa koristi zakonsko pravo da postavi svoje ljude koji će na tim funkcijama ostati i ako on izgubi vlast.

Nije slučajnost

I kada je imenovana veleposlanicom SAD-a u Hrvatskoj, saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica izjavljivao je kako njezino imenovanje nije slučajnost, aludirajući uz ostalo i na to što je Rayes bila u upravnom odboru američke “tvornice pobačaja”, Planned Parenthooda.









“Nisam iznenađen ovim imenovanjem s obzirom na to da je, što sam više puta isticao, Biden u službi najekstremnijih dijelova Demokratske stranke, što se najbolje vidi iz njegove kadrovske politike. Ako je gospođa bila na vrhu organizacije Planned Parenthood, to sve govori o njezinu svjetonazoru i kako shvaća ljudska prava”, izjavljivao je Bartulica, koji je objasnio kako je njezin izbor poruka da su Biden i ljevica u Americi zabrinuti zbog snage prolife pokreta u Hrvatskoj. Bilo kako bilo, nedvojbeno je da Rayes pripada lijevoj aktivističkoj sceni Kalifornije, a Bartulica je objašnjavao kako demokrati zapravo imaju vrlo ekstremnu kadrovsku politiku pa u Bidenovoj administraciji ima, primjerice, i transrodnih dužnosnika.









U biografiji veleposlanice Rayes uz ostalo piše da je bila potpredsjednica odnosa s javnošću Grupe Salinas u SAD-u te da je radila u upravnom odboru Instituta za mir Sjedinjenih Država, ali i da je djelovala kao predsjednica HOPE-a te kao potpredsjednica Upravnog odbora Hispanoameričke federacije. Za vrijeme Obamine i Bidenove administracije bila je imenovana u Upravni odbor Međunarodnog centra za znanstvenike, a bila je i suradnica u Ekonomsko-političkom odjelu Veleposlanstva SAD-u u Kairu. Iza nje su i brojne publikacije kao i brojna priznanja koja je primila tijekom karijere koju je okrunila pozicijom američke veleposlanice u Hrvatskoj.

Strateški partner

Zanimljiva i manje poznata crtica iz njezine biografije jest to da je ova demokratkinja prijateljica s poznatom glumicom Evom Longorijom. “Obećavam da ću uvijek voditi i služiti s integritetom u najboljem interesu naše zemlje, dok ću nastaviti jačati diplomatske odnose s Hrvatskom”, izjavila je veleposlanica nedugo nakon imenovanja, a u Hrvatsku, prema službenoj verziji priče, stiže kako bi radila na osiguravanju europske i regionalne sigurnosti, unapređenju energetske diversifikacije i korištenja obnovljivih izvora energije, kao i da bi se zalagala za poduzetništvo, ulaganje u gospodarski razvoj i širenje veze među ljudima.

Kada se sagledaju i svi ti njezini službeno izneseni razlozi dolaska u Hrvatsku, nije čudno što se i po diplomatskim i po HDZ-ovim kuloarima o premijeru Plenkoviću govori kao o novom američkom strateškom partneru koji će zahvaljujući tome navodno, uz ostalo, pokušati utjecati i na izmjene izbornog zakonodavstva u BiH, a na korist Hrvata koji žive u toj zemlji.