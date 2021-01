PRIJATELJI BRANKA KOLOPERA U ŠOKU: Bio je vrlo društven, taman je zadnjih mjeseci malo živnuo od svih problema!

Strašan zločin u kojem je jučer na području Šibensko-kninske županije ubijeno četvero ljudi potresao je čitavu Hrvatsku.

Što je nagnalo Branka Kolopera na ovakav nezapamćen masakr još do kraja nije rasvijetljeno, no sumnja se da bi to mogli biti poslovni problemi s kojima je poduzetnik bio suočen.

Šokirani su i njegovi prijatelji, koji su za portal Šibenik.in s nevjericom ispričali da je Branko bio vrlo društven, pravi Dalmatinac koji je imao širok krug ljudi oko sebe. Volio se družiti, no svjedoče da se “to malo prorijedilo zadnjih godina, otkako mu je firma upala u probleme, a potom i u stečaj, povukao se malo i on u sebe”, no kažu da je zadnjih nekoliko mjeseci malo živnuo.

“On, nama, u društvu nikad nije pričao o svojim poslovnim problemima, pogotovo ne o detaljima. A dok ga je išlo, dok je imao, davao je svima. Bio je predsjednik Odbojkaškog kluba Šibenik, kojem je bio mecena, pa je bio i u školskom odboru Osnovne škole Vidici, i tu je pomagao, kad je trebalo platiti autobus, izlete, marende. Napraviti sendviče, poslati nekom kruh, kolače, kome god je trebalo, osobito za djecu, mlađariju, to nikad nije bio problem, to se rješavalo na dnevnoj bazi, te sitne donacije i sponzorstva u naturi su se rješavale, odmah, preko mobitela. Znao je i sam sjesti u auto, kombi i dovesti ih gdje treba. Pomagao je i crkvu, bio je dobar prijatelj i sa svećenicima…”, kažu njegovi prijatelji šokirani strašnim događajima.