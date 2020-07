PRIJATELJ IZ DJETINSTVA NOVI JE GLAVNI TAJNIK HDZ-a: Plenković će državom vladati s Katičićem, Jandrokovićem i Božinovićem

Autor: Iva Međugorac / 7dnevno

Malo je tko prije desetak dana mogao prognozirati da će HDZ s parlamentarnih izbora izaći sa 66 osvojenih mandata, štoviše, ni jedna predizborna, pa ni interna anketa Andreju Plenkoviću nije predviđala pobjedu, osobito ne ovako nadmoćnu. Dežurni analitičari tvrdili su da iz izborne noći s relativnom pobjedom izlazi Bernardićeva Restart koalicija, no izgleda da su hrvatski anketari uistinu na razini vidovitog Milana.

Plenković ne samo da je pobijedio već je pobjedom osigurao potpunu autonomiju u upravljanju državom, ali i autonomiju u upravljanju Hrvatskom demokratskom zajednicom, u čije je Predsjedništvo nakon unutarstranačkih izbora ugurao svoje provjerene kadrove i ljude od povjerenja. Kada je već u stranku uspio ubaciti osobe na koje se može osloniti, može se očekivati da ni sa svojom novom vladom neće riskirati. Nema više žetončića, nema više ucjena, a nema više ni HDZ-ove desnice koja je Plenkoviću tražila slabosti i destabilizirala njegov položaj preko fantomskog crnog labuda.

Nova vlada Plenkovića će u cijelosti definirati kao političara desnog centra, a u tom smjeru kani povesti i kompletnu stranku. Da je Plenković do krajnjih granica proeuropski i centristički orijentiran političar, potvrđuje i to što će se u sastavu njegove Vlade, kao ministar bez portfelja, vrlo vjerojatno naći SDSS-ovac Boris Milošević. Dio je to dogovora koji je šef HDZ-a postiže s manjinskim zastupnicima, čijih mu osam ruku, uz jednu Čačićevu i jednu HNS-ovu, treba za formiranje vladajuće većine. Uz to što su kompromis postigli u pogledu ministarstava, Plenković je svoje nove saveznike ispoštovao i utoliko što uz njega neće biti nitko iz Škorina Domovinskog pokreta, što je, kako doznajemo, bio jedan od Pupovčevih preduvjeta za suradnju.

Smanjivanje ministarstava

Pupovac je Plenkoviću dao do znanja da ne želi surađivati ni s kim od “desnih ekstremista”, što je Plenković prihvatio jer bez obzira na pobjedu u Hrvatskoj, uvelike pazi na svoj imidž na europskoj razini. Kada je već dogovor postigao s vanjskim partnerima, za pregovarački stol sjeo je i sa svojim HDZ-ovcima, među kojima su, očekivano, nakon rezultata izbora apetiti porasli, no nadanja bi mnogima mogla splasnuti samim time što Plenković u novoj vladi želi najviše 15 ministarstava.

Takav smanjeni broj ministarstava mogao bi među HDZ-ovim foteljašima izazvati određene animozitete, ali ni izbliza to neće nalikovati na one tenzije kroz koje je prolazio u doba Mira Kovača, Steve Culeja i Vase Brkića. Da bi se osigurao na duge staze, Plenković se odlučio osloniti na svoje prijatelje, no na iznenađenje mnogih, ovaj put po savjete nije pošao k doajenu Vladimiru Šeksu, nego Gordanu Jandrokoviću, koji ostaje na poziciji predsjednika Sabora. S te će funkcije ambiciozni Jandroković nastaviti graditi svoju mrežu ljudi, a u HDZ-u se nadaju da bi se on do te mjere mogao izbrendirati da bi ga na idućim predsjedničkim izborima mogli kandidirati za tu prestižnu funkciju, što bi bila kruna Jandrokovićeve karijere.

No, s tim prognozama valja pričekati, do Jandrokovićeve potencijalne krunidbe preostalo je puno vremena, a do tada će u sabornici, uz Branka Bačića, biti Plenkovićev oslonac i kontrolor zbivanja u domu demokracije. Međutim, na iznenađenje mnogih, Jandroković je u dogovoru s Plenkovićem odustao od pozicije glavnog tajnika HDZ-a, kako tvrde naši sugovornici bliski premijeru, obje funkcije koje je u prošlom sazivu Sabora Jandroković obnašao za njega su bile naporne pa se stranci nije mogao u cijelosti posvetiti.

Niz izazova

Kako ne žele da se to preopterećenje ponovi, Plenković je odlučio na poziciju glavnog tajnika postaviti Krunoslava Katičića, državnog tajnika u Ministarstvu državne imovine, ali i svoga prijatelja iz djetinjstva, što dovoljno govori koliko mu vjeruje. Katičić bi se nakon uspješno odrađene kampanje trebao posvetiti još boljem pozicioniraju HDZ-a, osim toga, trebao bi rješavati probleme koji su nakon Penavina odlaska nastali u vukovarskom HDZ-u, a pred njime je još niz sličnih izazova u lokalnim ograncima stranke. Uz to, Katičić se spominje i kao potencijalni ministar pravosuđa jer Plenković nije sasvim zadovoljan svojim dosadašnjim kolegom Bošnjakovićem te bi se želio osloboditi dijela starih kadrova zbog kojih se nerijetko nalazio na udaru medija.

Katičić je inače sin bivšeg poznatog bankara Marina Katičića, dugogodišnjeg predsjednika Uprave PBZ-a, rođen je u Zagrebu u kojem je završio srednju školu, a nakon toga i Pravni fakultet. Kao pravnik radio je u Croatia banci, jedno je vrijeme imao zajednički odvjetnički ured s još dvojicom odvjetnika pa se posvetio samostalnom odvjetničkom poslu, dok je dio pravničke karijere gradio kao vježbenik i odvjetnik u odvjetničkom društvu Žurić i partneri. Iz njegove imovinske kartice vidljivo je da posjeduje raskošnu paletu nekretnina pa se tako može pohvaliti vikendicom u Jelsi koja se prostire na više od tisuću četvornih metara i vrijedi oko 700 tisuća kuna. Pola kuće posjeduje u Donjim Kukuruzarima, a u Zagrebu je suvlasnik dvaju stanova, dok je supruga suvlasnica poslovnih prostora u Zagrebu te vlasnica, ali i suvlasnica čak 12 oranica.

Pitanje povjerenja

Jedan od imućnijih Plenkovićevih ljudi svakako je i Davor Božinović, čovjek koji je u svojoj šestoj izbornoj jedinici ostvario zavidan rezultat. No, i da nije, Plenković ga se sasvim sigurno ne bi odrekao jer je on osoba kojoj najviše vjeruje. On u novoj vladi ostaje na poziciji potpredsjednika, no dio njegova dosadašnjeg posla trebao bi preuzeti manjinac Milošević koji će se baviti manjinskim pravima i društvenim pitanjima. Božinović i u novim okolnostima ostaje na poziciji jednoga od čelnih ljudi Nacionalnog stožera, što znači da nastavlja kompleksnu borbu s pandemijom koronavirusa, a osim toga, pred njim su po svemu sudeći i novi izazovi u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Na toj ga poziciji Plenković ostavlja jednim dijelom zbog toga što na čelu tog ministarstva želi imati čovjeka na kojega se može osloniti, drugim dijelom zbog toga što je i migrantska kriza o kojoj se ne govori nepredvidljiva, a Božinović bi u tom smislu trebao biti kako čuvar hrvatske, tako i čuvar europske granice, što je za Plenkovića itekako važno.