Prigožinu nije dosta: ‘Wagner pojačava prisutnost u Africi’

Skupina ruskih plaćenička Wagner spremna je pojačati svoju prisutnost u Africi, rekao je njezin vođa Jevgenij Prigožin za afričku novinsku kuću u audiointervjuu objavljenom na internetu ranije ovog tjedna.

“Ne smanjujemo svoju prisutnost, štoviše, spremni smo pojačati različite kontingente”, rekao je Prigožin za Afrique Media sa sjedištem u Kamerunu.

Rekao je telefonskom intervjuu koji je objavljen je na YouTubeu, ali Reuters nije mogao odmah provjeriti vjerodostojnost audiosnimke, ali glas za koji se činilo da je Prigožinov mogao se čuti ispod francuskog prijevoda.

Naglasio je kako Wagner ispunjava sve svoje obveze na kontinentu te da je spreman i dalje razvijati odnose s afričkim zemljama.

Boreći se na strani Rusije, Wagner je sudjelovao u nekim od najkrvavijih sukoba u ukrajinskom ratu. Međutim, njegova buduća uloga dovedena je u pitanje kada je Prigožin organizirao kratku pobunu prošlog mjeseca i Kremlj je rekao da će otići iz Rusije u Bjelorusiju, gdje su neki od njegovih boraca počeli obučavati bjeloruske snage.

Međutim, ovaj je tjedan fotografiran u Sankt-Peterburgu tijekom rusko-afričkog summita, uključujući i pored novinara Afrique Media.

Is Prigozhin and PMC Wagner Group “living in exile”?

Here is the leader of the Wagner Group quite happily spending time with important friends of Wagner from the Central African Republic, one of the homes away from home of the organization.

Be True to Yourself! 💪









