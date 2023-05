PRIGOŽIN PRIJETI SVIMA REDOM: ‘Dosta je, odlazimo! Moji dečki neće ginuti bez streljiva dok ste vi u stolcima od mahagonija

Jevgenij Prigožin oštro se obrušio na rusko ministarstvo obrane. Čelnik ruske Wagner grupe prvo je zaprijetio povlačenjem svojih trupa iz ukrajinskog grada Bakhmuta, pa je potom izašao i novi video njegova obraćanja Glavnom stožeru, Ministarstvu obrane i Vladimiru Putinu.

U novome videu nedvosmisleno poručuje da će njegove trupe napustiti Bahmut.

Unatoč njegovoj upitnoj strateškoj vrijednosti, Rusija mjesecima pokušava zauzeti taj grad. Bitka za Bahmut odnijela je tisuće života, a ukrajinske oružane snage odlučile su braniti grad pod svaku cijenu u očitom pokušaju fokusiranja ruskih vojnih resursa na jedno mjesto, i to vrlo malog značaja.

Njegova izjava o napuštanju Bahmuta uslijedila je nakon što je na društvenim mrežama objavio video kako hoda među tijelima mrtvih boraca.

“Šojgu! Gerasimov! Gdje je streljivo? Ovi su ljudi došli ovdje kao dobrovoljci i ginu za vas dok se vi tovite u svojim uredima od mahagonija.” poručio je na Twitteru.

