Prigožin pokopan u Sankt Peterburgu, na sprovodu zamjenika došlo do incidenta: ‘Ne snimaj’

Jevgenij Prigožin, šef privatne vojne kompanije poznate kao “Wagner”, sahranjen je na privatnom pogrebu na groblju u Sankt Peterburgu, objavio je njegov medijski tim.

Oproštajna ceremonija od vođe Wagnera, koji je prošlog tjedna preminuo u avionskoj nesreći, održana je u strogoj privatnosti, prema izjavi njegovih glasnogovornika objavljenoj na društvenim mrežama. Oni koji su željeli izraziti svoje posljednje počasti vođi plaćenika bili su pozvani da posjete groblje Porohovskoje u Sankt Peterburgu, rodnom gradu Jevgenija Prigožina, navodi se u priopćenju.

The funeral service of Valery Chekalov, a top Wagner commander who died along with #Prigozhin, is taking place in St. Petersburg pic.twitter.com/eJGGNhxtMO





— Michael A. Horowitz (@michaelh992) August 29, 2023