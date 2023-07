Prigožin nije mrtav? Rusi objavili vrlo neugodnu sliku notornog vojskovođe

Na društvenim mrežama se nedavno pojavila nova fotografija Jevgenija Prigožina, vođe Wagnerovih plaćenika. Nakon što je posljednji put viđen tijekom pobune u Rostovu na Donu, Prigožin je nestao bez traga. Spekulacije su sugerirale da se nalazi u Bjelorusiji, dok su neki izvori čak nagađali da više nije živ.

Fotografiju je na Twitteru podijelio Anton Geraščenko, bivši zamjenik ministra unutarnjih poslova Ukrajine.

Russian media publish a reportedly recent photo of Prigozhin in a field tent in (allegedly) Belarus. pic.twitter.com/MNXSBhffui





— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 14, 2023