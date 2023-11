Priča se da se zataškava slučaj jer je u njega upleten premijer: Suradnici ozbiljno strahuju

Autor: Iva Međugorac

Je li Vladin glasnogovornik Marko Milić prekršio Zakon – pitanje je to na koje ovih dana odgovor pokušava pronaći Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa koje prema pisanju Nacionala ne uspjeva pribaviti prepisku između Plenkovićeva glasnogovornika i donedavnog prvog čovjeka Hrvatskih šuma Krunoslava Jakupčića kod kojega je mladi Milić lobirao za zapošljavanje prijatelja. Prema medijskim napisima Uskok i zagrebački Županijski sud zajedničkim snagama sabotiraju rad Povjerenstva koje se nastoji pozabaviti slučajem Milić i njegovim eventualnim kršenjem Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

U HDZ-u zabrinuti zbog nastavka afere Milić

Vijest o ovim aktivnostima Uskoka i Županijskog suda nije promakla ni članovima vladajuće stranke koji već dugo strahuju od potencijalnih afera Plenkovićevih najbližih suradnika koji bi se na HDZ i Vladu mogli sručiti baš u ovo predizborno doba, što zasigurno ne može biti razlog za zadovoljstvo i optimizam.





‘’Nije dobro to što se Milićeva prepiska ponovno vraća u središte pozornosti i što se ponovno progovara o trgovanju utjecajem, ali to je stari Plenkovićev problem. On takve probleme konstantno gura pod tepih, posebice kada se radi o njegovim najbližim suradnicima. Ne možete vječno gurati probleme pod tepih, to prije ili kasnije mora izaći van, a njega bi sada sve te afere od Ine do ove s Hrvatskim šumama mogle zapljusnuti baš sad kada se nalazi usred poprilično neizvjesne kampanje’’, smatra naš sugovornik iz HDZ-a te dodaje da se premijer ciljano okružio mladim lavovima kao što je Milić kako bi eliminirao potencijalnu konkurenciju, ni ne sluteći da će i njegovi mladi lavovi s vremenom zabrazditi u aferama u kontekstu kojih se ranijih godina uglavnom spominjalo HDZ-ove kapitalce.

‘’Pitanje svih pitanja je tko i zašto sada nastoji zaštiti Milića, to se pita i javnost, a kadi mate takva pitanja onda dođe i do toga da se počne propitkivati Plenkovićeva odgovornost. Nikome izvan njegova savjetničkog kruga nije jasno radi čega on sebe na taj način kompromitira, i ugrožava osim ako doista nije znao na koji način funkcionira prvi krug njegovih suradnika’’ tvrdi naš sugovornik koji drži da nije dobro niti to što javnost sada može steći dojam da i Plenković sudjeluje u svojevrsnoj sabotaži Povjerenstva s namjerom zaštite Milića.

To može biti opasno za Plenkovića

‘’Na stranu Milić lako se može steći dojam da Plenković na taj način nastoji zaštiti i samog sebe, a to može biti vrlo opasno’’, smatra naš sugovornik uz napomenu da Milić spada u krug osoba od najvećeg Plenkovićeva povjerenja. On je kako nam otkriva ovaj HDZ-ovac na samom vrhu te Plenkovićeve specijalne ljestvice, a priča bi još problematičnijom mogla postati ukoliko se Uskok doista zainteresira za slučaj jer da doista Povjerenstvo utvrdi da je Milić prekršio Zakon o sprječavanju sukoba interesa tada ni Uskok ne bi mogao olako ignorirati ovaj slučaj već bi na jedan način ipak bio primoran njime se pozabaviti, što po svemu sudeći do sada niti nisu imali u planu.

Priča međutim bez obzira na Uskokovo ignoriranje ne bi trebala stati tek na prepisci između Milića i Jakupčića koja je objavljena u medijima pošto je riječ o transkriptima koji su izuzeti iz Jakupčićeva mobitela koji mu je oduzet koncem svibnja 2020-te kada je uhićen u sklopu afere Vjetroelektrane čija je glavna protagnostica Josipa Rimac davno predstavnicima medija otkrila kako će je spasiti istina. Lako je moguće da će Rimac spasiti i to što ona u svojim aferama nije bila sama, što se od početka njenog slučaja i može naslutiti. Ako ništa drugo s Rimac je surađivao dobar dio administracije iz Plenkovićeve vlade, a sve upućuje na to da se kroz afere provlače i suradnici iz najužeg premijerova kruga.

‘’Po izbijanju afere Vjetroelektrane Rimac je promptno izbačena iz HDZ-a, nje su se svi preko noći odrekli, ali ne zaboravite da je Jakupčić nastavio uživati Plenkovićevu podršku jer je ostao na čelu Hrvatskih šuma i nakon uhićenja. On je poziciju napustio tek kada je odlučio otići u mirovinu’’, podsjeća naš sugovornik. A podsjetiti treba i na to da se na nedavno raspisani natječaj za ravnatelja Usoka nije javio baš nitko

. U pravosudnim krugovima tada se kao jedan od razloga spominjao pritisak policije na ovu instituciju koja bi trebala biti neovisna, što su dakako u vladajućim redovima demantirali, no sa svakom novom potencijalnom aferom kroz koju se provuku zvučna HDZ-ova imena javnosti postaje sve jasnije kako su DORH i Uskok miljama daleko od neovisnih institucija što u konačnici potvrđuju i ove peripetije oko Marka Milića koji uživa ogromno povjerenje pa i zaštitu svojeg šefa- premijera Andreja Plenkovića u čijem se krugu ponovno otvaranje ovog slučaja naziva novim, zlonamjernim udarcem na Plenkovića.









Kako god da nazivali ove napise jedno je sigurno u kontekstu afere Vjetroelektrane spominje se Marko Milić, dok se Plenkovićeva bivša suradnica Tena Mišetić povezivala s drugom aferom Josipe Rimac u kojoj se problematiziralo Uredbu o zakupu zemljišta čime se nastojalo pogodovati poduzetnicima Anti Sladiću i Josipu Ravliću.