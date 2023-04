PRIČA O ODLASKU U NATO JE SAMO DIO STRATEGIJE! Plenković cilja na drugu važnu poziciju: Bila bi to kruna njegove karijere

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Projekt izvlačenja premijera Andreja Plenkovića, tako predsjednik Zoran Milanović komentira vijest o tome da bi se predsjednik Vlade mogao ukazati na poziciji glavnog tajnika NATO-a. Da bi Plenković mogao postati glavni tajnik NATO-a, vijest je koju je prvi objavio Ivica Đikić u tjedniku Novosti, a istodobno je objavljena na stranicama našega tjednika prije mjesec dana, no kako su u HDZ-u do prije desetak dana navijali za Plenkovićevu kandidaturu koja bi podrazumijevala njegov odlazak iz hrvatske političke arene, tako sada u vladajućim redovima nastoje spustiti lopticu pa tvrde da bi za Plenkovića bilo idealno kada bi se rok za izbor glavnog tajnika NATO-a pomaknuo za još godinu dana.

Za to vrijeme prvi čovjek Vlade svoj bi HDZ izveo na parlamentarne izbore, na taj način osigurao bi im, kako kažu, stabilnost i pobjedu, a zatim bi mogao nastaviti s planovima vezanima uz svoju inozemnu karijeru. No, u dijelu HDZ-a isto tako govori se kako je priču o mogućem odlasku u NATO plasirao sam Plenković, iako za to objektivno nema nikakve šanse. Što god u HDZ-u govorili, ova tema očito je zaintrigirala predstavnike nacionalne političke scene. Treba napomenuti da glavnom tajniku NATO-a Jensu Stoltenbergu mandat istječe krajem rujna ove godine, kada bi ga Plenković na toj poziciji mogao i zamijeniti, no očekuje se da će ime njegova nasljednika biti poznato do NATO-ova summita koji se u prijestolnici Litve odvija 11. i 12. srpnja.

Ostavljena “djeca”

To pak znači da i u Hrvatskoj ima podosta vremena za raspravu o ovoj temi, međutim, ne treba zaboraviti da se u HDZ-u parlamentarni izbori, kako sada stvari stoje, planiraju za ožujak iduće godine, nakon toga u svibnju se održavaju europski izbori, a Plenković za njih nije nezainteresiran. Štoviše, nakon tih izbora dijele se fotelje i u Europskoj komisiji, gdje Plenković također nije bez izgleda za neku od važnijih funkcija.





No oni koji su Plenkoviću bliski kažu da je on i prije ovog mandata bez problema i mnogo lakše mogao otići na neku od europskih pozicija, ali nije pokazao interes za to. Funkcija glavnog tajnika NATO-a zvuči mu mnogo atraktivnije i on se tomu vjerojatno ne bi protivio, ali je zasad u pogledu svojeg odlaska i daljnjih političkih planova iznimno zagonetan pa detalje o tome ne otkriva ni svojim najbližim suradnicima. Premda Milanović ne spada u kategoriju njegovih suradnika, a ponajmanje onih bliskih, predsjednik Republike ovih je dana otkrio kako ne bi imao ništa protiv toga da se Plenković pojavi na poziciji glavnog tajnika NATO-a.

O tom Plenkovićevu pozicioniranju, osim domaćih, ponovno su se raspisali i strani mediji koji su hrvatskog predsjednika Vlade i ranije nerijetko smještali na neke važne funkcije, ali se on nije previše osvrtao na to premda nema nikakve dvojbe da mu takva pozicioniranja laskaju. Zanimljivo je kako je Milanović rekao da nije nemoguće da se Plenković ukaže na toj poziciji, no uvijek kritični predsjednik ipak je naglasio kako ne smatra da je to pozicija za njega. “Ne vidim ga na takvome mjestu, tamo moraš vezati konja gdje ti gazda kaže, a Plenkovićeva cijela karijera je zabij nož u potkoljenicu onomu tko ti je pomogao, ali podržavam svim srcem ili barem jednom pretklijetkom”, rekao je Milanović.

Velike ambicije

Ponešto se, doduše, govori i o drugim potencijalnim kandidatima pa se tako u švedskim medijima spominju donedavna finska premijerka Sanne Marin, Estonka Kaja Kallas, ali i nizozemski premijer Marko Rutte, kao i španjolski predsjednik Vlade Pedro Sanchez te predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, koja na popisu ovih kandidata ima najskromnije šanse isključivo iz tehničkih razloga, jer se očekuje da će se na svojoj aktualnoj poziciji zadržati do europskih izbora, sve ostalo shvatilo bi se vrlo neozbiljno, a njoj takva reputacija nije u interesu. Istini za volju, zemlje istočne i srednje Europe dugo se jesu osjećale zanemarenima u raspodjeli pozicija moći u Europskoj uniji i NATO-u, a to ne otvara put samo hrvatskom premijeru Plenkoviću nego i dugogodišnjem rumunjskom predsjedniku Klausu Iohannisu.

Kada je riječ o Plenkoviću, Milanović, koji njegov karakter dosta dobro poznaje, ocjenjuje kako je on doista zainteresiran za tu poziciju. “On živi za to, on živi za to da se negdje preparkira, to ga jako zanima i draška. Može se dogoditi da budemo taoci njegovih potreba i ambicija u smislu određivanja dana izbora. O glavnom tajniku NATO-a odlučuje se sada, a mjesto se popunjava na jesen, redovni izbori trebali bi biti u sedmom mjesecu iduće godine. Čim se priča o tome hoće li izbori biti ranije, onda se priča o nečijim privatnim ambicijama”, smatra predsjednik Milanović.

Podrazumijevaju li Plenkovićeve privatne ambicije zaista odlazak na ovu poziciju u NATO, teško je reći, ali i bez toga već se dugo po političkim kuloarima govori da je on vanjsku politiku podredio svojim interesima, zbog čega je Hrvatska nedavno za svojeg saveznika izabrala Francusku. U dijelu HDZ-a također nisu oduševljeni Plenkovićevom nedorečenošću pa dio članstva tvrdi da je on, s obzirom na funkciju na kojoj se nalazi, svoje interese za NATO, ako oni postoje, već morao otkriti, međutim, oni koji Plenkovića vrlo dobro znaju kažu da on nikada ne istrčava i da definitivno nije naivac koji će u javnom prostoru mahati svojim interesima i kandidaturom.

Tiho lobiranje

Na taj način postupala je bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, a kada je postalo jasno da od njezine kandidature nema ništa, praktički je bila prisiljena povući se iz političke arene jer za nju druge opcije nije bilo. Plenković sebe u taj položaj ne misli dovesti, on je strateg koji će vlastite interese zadovoljiti tihim lobiranjima ondje gdje se lobirati treba, kao što je uostalom uvijek dosad i činio, kažu njegovi bliski suradnici. Procedura za izbor glavnog tajnika NATO-a zapravo ne postoji, niti postoji pravilnik iz kojega bi bilo vidljivo na koji se točno način bira glavni tajnik NATO-a.









To doista jest posao u kojem je lobiranje iznimno važno jer se glavni tajnik bira na temelju dogovora članica NATO-saveza, tako da sve članice moraju potvrditi osobu koja će biti izabrana na tu poziciju. Nepisano je pravilo da glavni tajnik NATO-a bude netko iz Europe, što je dobra startna pozicija za premijera Plenkovića, kao što je dobra odskočna daska za njega i stav koji je zauzeo o ratu u Ukrajini, u koji se uključio i više nego što se to od hrvatske države očekivalo pa stoga dio naših sugovornika smatra da je Plenković možda baš to uključenje u ukrajinski rat iskoristio kao početak svoje kampanje i lobiranja za poziciju glavnog tajnika NATO-a. Nije nemoguće da je Plenković baš zbog toga pobjesnio na oporbene saborske zastupnike u trenutku kada nisu prihvatili obuku ukrajinskih vojnika u našoj zemlji, čime su se možda poigrali njegovim vanjskopolitičkim ambicijama. B

ez obzira na nacionalne političke igre, strani mediji po svemu sudeći cijene hrvatskog premijera, a u švedskoj javnosti predstavljaju ga kao jednoga od lidera Europske pučke stranke i kao utjecajnu figuru u samoj Europskoj uniji. Isti ovi švedski mediji koji ovih dana progovaraju o Plenkovićevim izgledima u NATO-u donedavno su u tom kontekstu spominjali Grabar Kitarović, no kako je ona lani za švedski dnevni list Dagens Nyheter progovorila o svojim odnosima s ruskim predsjednikom Putinom, tako su se utišale glasine o njezinoj kandidaturi.

Druge opcije

U europskim krugovima protiv Plenkovićeve kandidature u NATO-u nemaju ništa, štoviše, opisuju ga kao kvalitetnu osobu za tu poziciju, i u diplomatskim krugovima Plenkovića se naziva realnim kandidatom za Stoltenbergova nasljednika, međutim, treba napomenuti kako se Plenkovića u diplomatskim krugovima ne spominje samo kao glavnog tajnika NATO-a. O njemu se govori i kao o mogućem predsjedniku Europskog vijeća, posebice ako predsjednik Europske komisije ne bude netko iz reda europskih pučana. Jednako tako Plenkovića se spominje i kao mogućeg nasljednika Josepa Borrella koji trenutno obnaša dužnost visokog predstavnika za vanjsku politiku i sigurnost.









Šansi za neku od vodećih funkcija Plenkoviću ne nedostaje, možda u Hrvatskoj toga nisu ni svjesni u onoj mjeri u kojoj bi trebali biti, ali na europskoj razini Plenkovića vide kao relativno mladog političara bez afera iza kojega je sedam godina premijerskog iskustva, ali i višegodišnje diplomatsko. Plenković ima ogromno iskustvo u Europskom parlamentu, strani političari i diplomati oduševljeni su njegovim poznavanjem stranih jezika i njegovom odmjerenošću, a korisno je i to što odlično poznaje francuski jezik jer navodno Francuzi nerijetko inzistiraju na tome da kandidati za vodeće funkcije na razini EU-a, ali i NATO-a poznaju njihov jezik.

Hrvatski premijer u tom pogledu odskače od cijelog niza europskih vođa pa bi mu to moglo biti od velike koristi. Kako će se dalje rasplesti ova nagađanja, vidjet ćemo, sve ono što se oko Plenkovića događa jasan je pokazatelj da je pred nama period izbora i kampanje u kojoj će po svemu sudeći sudjelovati i Milanović, ako ništa drugo, onda barem kao provokator koji Plenkoviću neće dati mira i koji će ga provocirati na svakom koraku, neovisno o smjeru u kojem će premijer Plenković nastaviti svoju političku karijeru.