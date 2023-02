‘PREVIŠE JE BIO IZOLIRAN NA KAPTOLU, UDALJEN OD VJERNIKA’: Bozaniću je spremna zamjena, čeka se ‘zadnji udarac’! Neočekivano ime stiže na čelo Crkve u Hrvata

Novi zagrebački nadbiskup postat će mons. Dražen Kutleša, dosadašnji splitsko-makarski nadbiskup, koji će naslijediti kardinala Josipa Bozanića. Ta vijest službena će postati u utorak u podne, ali je već procurila iz dobro obaviještenih crkvenih krugova.

Mons. Kutleša (54) bio je svega 10 mjeseci nadbiskup u Splitu, a pripada srednjoj generaciji biskupa. O njegovu dolasku na Kaptol govori se posljednjih nekoliko godina. On je jedan od najutjecajnih hrvatskih biskupa u Vatikanu.

Podsjetimo, hrvatski biskupi su ga na jesenskom zasjedanju izabrali su ga predsjednika HBK. No, već tom prilikom novi predsjednik HBK izbjegavao je odgovore na pitanje o neradnoj nedjelji, a nije ništa rekao ni o planovima za petogodišnji mandat na čelu HBK. Prije toga bio je na čelu Komisije HBK za odnose s državom, što je također važna i visoka funkcija.





Zašto je Bozanić pao u drugi plan

Podsjetimo, naš portal je još u prosincu pisao o imenovanju zagrebačkog biskupa koadjutora. Naime, postojalo je više razloga zbog kojih Vatikan želi Bozanića staviti u drugi plan, a činjenica je da aktualni zagrebački kardinal baš i ne kotira dobro među rimskom kurijom te da nije po volji papi Franji.

“Bozanićev moto bio je bolje ne učiniti ništa nego pogriješiti, uvijek je o svemu dugo razmišljao, a s vremenom je izgubio kontakte i s političarima, ali i s relevantnim sugovornicima iz drugih crkava. Previše se zatvorio na Kaptolu, gasio neke požare unutar Crkve, a mlađi i agilniji biskupi su preuzimali inicijative”, otkrio je naš izvor.

“Nakon Franje Kuharića, koji je slovio kao ‘tvrdo hrvatski’, Vatikan je tražio neko manje konzervativno rješenje i tako je izabran Bozanić. Neki su to najavili i kao ‘lijevo’ skretanje, a sam kardinal nikada nije bio do kraja primljen i prihvaćen u svim crkvenim krugovima, od onih krajnje desnih do liberalnijih. Ali Bozanić je ostavio i trag u Nadbiskupiji koji se svakako može okarakterizirati pozitivnim, izbjegavši sukobe među samim biskupima koji su pripadali raznim strujama. Posebna mu je zasluga što je s političarima koji su vodili vlade, od lijeve do desne, uspio dogovoriti povratak crkvene imovine i način financiranja Crkve, što dosad nije dovedeno u pitanje.

Ali Bozanić nije reprezent ‘nove’ Crkve pape Franje. Teško je kardinal komunicirao s medijima, previše je bio izoliran na Kaptolu, ponekad udaljen i od vjernika. Nije prihvaćao promjene koje su se događale u Crkvi, a do pape su dolazile i vijesti da nije dovoljno smirivao ni one biskupe koji su gotovo otvoreno kritizirali Svetog Oca”, naveo je dobro upućeni izvor iz Kaptola razloge nezadovoljstva Bozanićem.