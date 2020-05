PREVIRANJA NA DESNICI I DALJE TRAJU Hoće li Bruna Esih držati štangu HDZ-u: ‘Pričaju o nama, a Škoro je pjevao po HDZ-ovim skupovima’

Autor: Dnevno

Desnica izlazi na izbore s gotovo najviše opcija do sada. Osim sigurnih i čvrstih kandidatura HDZ-a, Domovinskog pokreta Miroslava Škore te MOST-a kojem se priključio bračni par Raspudić, sklopljen je još jedan desni blok.

Neovisni za Hrvatsku Brune Esih, HSP i Karlo Starčević te Generacija obnove objavili su zajednički izlazak na izbore.

No, da taj dogovor nije konačan te da su moguća još šira koaliranja i previranja na desnici, potvrdio nam je Frano Čirko iz Generacije obnove.

Čirko bi želio da se desnica ujedinila i zajedno izašla na izbore, no smatra kako nije bilo razumijevanja na svim zainteresiranim stranama.

“Ja bih drage volje htio da postoji jedinstveni blok na desnici, sa što manje različitih listi, no dogovor uvijek ovisi o obje strane. U desnoj se javnosti, iz nekog razloga, stvara pritisak na sve one koji nisu postigli dogovor sa Škorom da ga pod svaku cijenu postignu, kao da taj dogovor ovisi samo o njima, a ne i o gospodinu Škori. Štoviše, neki su čak iznijeli optužbe da GO izlazi na izbore po nalogu HDZ-a kako bi se Škori oduzelo dio glasova. Međutim, GO je osnovana 2017. godine i već smo tada donijeli odluku o izlasku na parlamentarne izbore, dok je Škoro iste te godine još uvijek pjevao po skupovima HDZ-a. Vrlo apsurdne optužbe”, rekao je Čirko.

Da čak niti savez NHR-a, GO i HSP-a nije završena priča oko stvaranja desnog bloka, potvrdio je Čirko te dao naslutiti da su još mogući razni dogovori.

NIJE KONAČNA SURADNJA

“GO je sklopio dogovor s NHR-om i HSP-om oko zajedničkog izlaska na izbore, no koalicija te tri stranke nije nužno i konačna. Ostavljamo mogućnost suradnje i s drugima, no mislim da ćemo vrlo skoro imati konačnu koaliciju. Ono što je sigurno da GO, NHR i HSP svakako idu zajedno na izbore”, rekao je Čirko.

Predsjednik Generacije Obnove smatra kako je moguća suradnja s HDZ-om nakon izbora, ako Plenković prihvati njihov program.

“Moguća je koalicija ako bi HDZ prihvatio izvršiti točke našeg programa, no mislim da taj znanstveno-fantastični film ne ćemo gledati”, zaključio je Frano Čirko.