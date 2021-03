PREVIRANJA MILANOVIĆ – PLENKOVIĆ Nobilo: ‘Vrhovni sud i pravosuđe izrasli su u jednu zatvorenu kastu gdje se unutar sebe repliciraju i tu nema provjetravanja’

Autor: S.P.

Izvor novog predsjednika odnosno predsjednice Vrhovnog suda dignulo je više prašine u javnosti nego što se to očekivalo.

O tome je na N1 govorio odvjetnik Anto Nobilo koji se osvrnuo na previranja između predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića.

Poznato je da je Milanović za predsjednicu Vrhovnog suda predložio profesoricu sa zagrebačkog Pravnog fakulteta Zlatu Đurđević. Taj njegov prijedlog mora odobriti Hrvatski sabor.

No, problem je u tome što Zlata Đurđević nije jedna od prijavljenih kandidatkinja na javnom natječaju Državnog sudbenog vijeća. Stoga predsjednik Sabora Gordan Jandroković ne želi prihvatiti taj prijedlog, jer kako je ustvrdio, nije poštovana procedura.

Nobilo to komentira kako su HDZ-ovci zauzeli svoje pozicije pa vladajuća većina neće staviti na dnevni red taj zakon.









“Ako ga oporba i uspije nekako staviti na dnevni red, vladajuća većina neće glasati o tome. Tu će biti prije svega žrtva profesorica Đurđević, ali i žrtva će biti i Vrhovni sud, jer Vrhovni sud će propustiti priliku da zaista dobije predsjednika od formata koji sve uvjete zadovoljava zbog političkih prepucavanja”, istaknuo je Nobilo.

S druge strane, Nobilo smatra da je Milanović na neki način pogodio bilo javnosti.

“Vidi se da mu je rejting porastao. Nitko nije zadovoljan s pravosuđem, ali nažalost aktualna većina u Saboru ništa ne radi da napravi reformu pravosuđa. Predsjednik ne može napraviti reformu pravosuđa, ali može unijeti neko provjetravanje, neki dašak novoga bar u Vrhovni sud i na nekoj simboličkoj razini pokušati nešto malo promijeniti ili dati signal da su pravosuđu nešto može promijeniti”, rekao je Nobilo.









Dodao je kako su i Vrhovni sud i pravosuđe na neki način “izrasli u jednu zatvorenu kastu gdje se unutar sebe repliciraju i tu nemamo provjetravanja”.

Osvrnuo se na demokratske zemlje te istaknuo kako se u “zrelim demokracijama i zrelim pravosuđima može ići s pozicije državnog odvjetništva”.

“U Njemačkoj je u pravilu da je netko državni odvjetnik pa bude sudac jedno vrijeme pa se vrati u državno odvjetništvo da se na neki objektivniji način sagleda pravna norma i primjena te pravne norme. S druge strane, profesori često idu na Vrhovni sud, ali i suci Vrhovnog suda postaju profesori. Odvjetnici postaju članovi vrhovnog suda i na taj način se ta jedna zatvorena kasta koja imitira klijentelistički kapitalizam koji vlada u Hrvatskoj. Na neki način zrcali se i situacija u pravosuđu. Imate istaknute pojedince, imate njihove sljedbenike, imate frakcije, imate klijentelističke odnose”, naglasio je Nobilo.

On smatra kako te frakcije treba razbiti. No, kako je istaknuo, ne može se to samo s novom predsjednicom Vrhovnog suda.









Prema Nobilovom mišljenju, bolju kandidatkinju nije mogao izabrati jer ju je teško odbiti.

“Kad bi bilo političke volje, onda je vrlo jednostavno. Zakon o sudovima koji govori da DSV prikuplja kandidate treba tumačiti više u svjetlu pravne norme, a to je Ustav. To onda znači da je taj proces DSV-a koji se javlja kao administrator kako bi pomogao predsjedniku da dođe do što šireg kruga kandidata treba shvatiti kao pomoć predsjedniku, ali ne kao ograničenje predsjednika. Jer, ne može zakonom ograničavati ustavne ovlasti. Dakle, preko DSV-a predsjednik dolazi do šireg kruga ljudi koji su zainteresirani, ali u konačnici izvornu izvršnu ustavnu ovlast predsjednika da kandidira predsjednika Vrhovnog suda nitko ne može ograničiti”, naglasio je Nobilo.