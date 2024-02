Prevaranti opet napadaju Hrvate: Imaju novu fintu za krađu podataka i novaca

Autor: I.G.

Nacionalni CERT (Cybersecurity and Incident Response Team) izvijestio je o novim prijevarama koje su primijetili, a uključuju lažne telefonske pozive tijekom kojih prevaranti građanima tvrde da je njihova osobna iskaznica korištena u kriminalnim radnjama.

U ovim pokušajima prijevare, poziv na mobitel ili fiksni telefon dolazi s hrvatskog broja, dok se komunikacija odvija na engleskom jeziku. Građani su izvijestili da su primili pozive koji počinju automatiziranom porukom na engleskom jeziku: “your ID has been used in criminal activity and there is active arrest warrant, press 1 to talk to an agent.”

Prevaranti građanima kažu da im je kompromitirana ili istekla osoba iskaznica te ih usmjeravaju na javljanje jednom od „operatera/agenata”. Nakon što se pritisne broj 1, javlja se osoba koja se na engleskom jeziku predstavlja kao zaposlenik hrvatske policije. Ovakav tip prevare se koristi za krađu osobnih podataka, a potencijalno i krađu financijskih sredstava.

Savjeti za građane

Nacionalni CERT izdaje sljedeće savjete građanima:

Hrvatska policija neće započeti razgovor s građanima putem automatizirane poruke na engleskom jeziku.

Prekinite komunikaciju odmah kada prepoznate pokušaj prijevare.

Ne dijelite osobne podatke s nepoznatim osobama.

Ne fotografirajte osobne dokumente i ne šaljite ih nepoznatim osobama.

Ne uplaćujte novac nepoznatim osobama za sumnjive usluge ili ucjene.

Dodatne savjete te podatak gdje prijaviti kazneno djelo pronađite na WebHeroj.