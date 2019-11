PREVARANT U HRVATSKOJ ZARADIO STOTINE TISUĆA KUNA: Varao klijente i prodavao im fiktivne mobitele

Autor: Valneo Kosić / 7dnevno

S. Ć. (26) donedavno je bio ambiciozni voditelj prodaje u tvrtki koja je jedan od partnera Hrvatskog Telekoma (HT). Donedavno, kažemo, jer je prije nekoliko tjedana uhvaćen kako manipulira računima i ponudama HT-a i njihove partnerske posredničke tvrtke, čime je oštetio klijente HT-a, tvrtku za koju je radio te krajnje korisnike za više od 100.000 kuna. Šteta bi bila mnogo veća da mladić nije otkriven, no nakon što se slučaj raspleo, otkrili smo uzbudljivu priču o prevarama, intrigama, jeftinim mobitelima i uhodanom modelu po kojem se tisuće iPhone i Samsung uređaja svakog tjedna pojavljuju u oglasnicima po nevjerojatno niskim cijenama.

Mladić je uhvaćen na djelu kada je naletio na potencijalnu klijenticu kojoj se cijela priča učinila sumnjivom. Ona je trebala uplatiti više od 130.000 kuna kako bi tridesetak najnovijih i najskupljih modela iPhone telefona, koji bi u slobodnoj prodaji vrijedili oko 11.000 kuna, odnosno trostruko više od plaćenog iznosa. Uhodani je to model, objašnjavaju nam dobro upućeni ljudi, putem kojeg se telefoni iz tvrtki kooperanata HT-a izvlače po gotovo nabavnim cijenama, da bi se zatim prodavali putem oglasnika po nižim cijenama od onih u trgovinama, te bi svi u lancu zaradili. Ispričavši nam svoju priču, shvatili smo da ovo nije jedini slučaj prevare koji se veže uz S. Ć.-a, a situacija se zakomplicirala kada je mladić u razgovoru za prevaru optužio i svog šefa, koji se sada ograđuje od svega. Kako ova priča još nema svoj konačni epilog, odlučili smo zaštititi identitete svih uključenih.

Uhodan posao

S.Ć. je ambiciozni mladić koji se vrlo brzo uspinjao poslovnom ljestvicom, priča nam jedna njegova znanica. Unatoč tome što je u godinama kada većina mladih tek izlazi s fakulteta, S. Ć. je u svom životopisu nanizao niz referenci koje su mu otvarale mnoga vrata. Na društvenim mrežama za sebe kaže da je iskusni voditelj prodaje s velikim iskustvom u telekomunikacijskoj industriji. Vješt je u pregovaranju, motivaciji, timskom radom, korisničkoj podršci i prodaji. Karijera mu je, kao i mnogim studentima, krenula iz kontakt-centara u kojima je radio kao službenik, a onda se zaposlio i u nekadašnjem VIPnetu, današnjem A1, kao voditelj kontakt-centra i instruktor. Nakon toga posao je našao u Anoval projektu, a naposljetku su mu se vrata otvorila u posredničkoj tvrtki HT-a preko koje je navodno izveo niz prevara, i to, prema njegovim riječima, s vlasnikom firme.

Prevara je, zapravo, bila vrlo jednostavna. S. Ć. bi se javio potencijalnom klijentu i ako bi procijenio da postoji mogućnost da ovaj povjeruje njegovoj priči, krenulo bi nagovaranje. Objasnio bi kako je u poziciji da nabavi desetke luksuznih iPhone uređaja po nevjerojatno niskoj cijeni, koji se potom mogu prodati po dvostruko višoj cijeni. Klijenti bi samo trebali uplatiti novac na njegov račun ili predati gotovinu, a on bi isporučio uređaje nakon uplate. Kako bi uvjerio svoju metu, predlagao je da se primopredaja novca ovjeri kod javnog bilježnika. Iako je to bio nevješt izgovor, direktnu uplatu opravdavao je pozivajući se na vlasnika koji mu je navodno dopustio da se novac uplaćuje direktno njemu, a onda on sam “vadi mobitele”, kako je i napisao gospođi koja nam je dala na uvid poruke koje su izmijenili.





Da, priča zvuči predobro da bi bila istinita. Iako se tako kasnije pokazalo, u trenutku kada je potencijalna klijentica provjeravala priču, svako opravdanje i objašnjenje imalo je pokriće. Provjera imena tvrtke pokazala je da ona doista postoji u registru. Otvorena je godinama, navedeni su svi relevantni kontakt-podaci, a iako nema vlastitu stranicu, poznato je da je ta tvrtka jedna od posredničkih tvrtki HT-a.

Osim toga, S. Ć. bi potencijalnim žrtvama slao i račun, ali i ponudu tvrtke. Iako su i račun HT-a i ponuda posredničke tvrtke izgledali stvarno, na njima je vješto izmijenjeno nekoliko ključnih detalja, poput opisa usluga i proizvoda, tako da se zapravo radilo o vrhunskim krivotvorinama. Oni koji su na ovakvu priču nasjeli nisu ni na trenutak posumnjali da zaposlenik telekomunikacijske tvrtke može doći do jeftinih uređaja. Međutim, gadno su se prevarili.

Rupe u priči

Na ovakvu je prevaru nasjeo i gospodin koji je poznavao mladića. Ovaj ga je uvjerio da mu mora posuditi 20 tisuća eura kako bi kupio jeftine mobitele, a znatnu zaradu od prodaje kasnije bi podijelili. Gospodin nikada više nije vidio svoj novac, a ni mobitele. Pokrenuo je zahtjev za ovrhom i sada je slučaj na sudu, ali gospodin nije želio u medijima govoriti o prevari na koju je nasjeo. Tek nam je potvrdio da S. Ć. navodno posjeduje nekretninu koja je opterećena i blokirana nizom sličnih tužbi.

Posljednja žrtva u nizu trebala je biti jedna uspješna zagrebačka poduzetnica kojoj je priča odmah bila sumnjiva.

“Poznajem S. Ć.-a iz vremena kad je moja tvrtka ugovarala posao s VIPnetom. On je bio posrednik i vjerojatno mu je ostao moj kontakt. Javio mi se s idejom kako da na vrlo jednostavan i brz način dobro zaradim”, govori nam danas kada je cijeli lanac prevare razotkriven. Ova poduzetnica objašnjava kako joj je mladić predložio da kupi 35 iPhonea 11 Pro mobitela po cijeni od 3998 kuna po komadu. Tu joj se upalio prvi alarm jer je znala da je nemoguće prodati te telefone toliko ispod cijene.

“Odlučila sam vidjeti dokle će ići pa sam se pretvarala da me ponuda doista zanima”, prepričava nam poduzetnica te dodaje kako je S. Ć. bio u velikoj žurbi. U roku od 20 minuta od prvog kontakta poslao joj je ponudu i račun HT-a.

Nakon što ga je potencijalna žrtva pitala kome se plaćaju telefoni, S. Ć. je odvratio da se iznos uplaćuje direktno na njegov račun i da se uplata može ovjeriti kod javnog bilježnika, ali je bio uporan da mu treba hitan odgovor.

“Pristala sam, no aplikacija mobilnog bankarstva mi je uporno govorila da je broj računa na koji trebam izvršiti uplatu neispravan. Nakon toga je, hineći čuđenje, rekao kako je taj broj računa dobio s logistike. A trenutak prije je govorio da se radi o njegovu računu”, govori nam poduzetnica koja je nakon toga prestala odgovarati na poruke.

Prevario i odvjetnicu

Onda su počeli pozivi. Krenuo je s dodatnim taktikama nagovaranja.

“Rekao je kako je ‘riješio čovjeka’ za ono moje i da je spreman. Očaj je pokazao pitajući kada se možemo naći za ono što se tiče njega, misleći na novac. Nakon toga se više nisam javljala.”

Tako mu se poduzetnica koja mu je trebala postati žrtvom potpuno prestala javljati i sve je prijavila HT-u. Kako kaže, vjerovala je da je račun lažan pa je o svemu obavijestila telekom koji je potvrdio da je tvrtka za koju S. Ć. radi dosta njihov partner, ali da je račun lažan.

O cijelom ovom slučaju razgovarali smo i s vlasnikom tvrtke za koju je S. Ć. radio. Vidno uznemiren, nije želio predugo razgovarati o slučaju i otkrivati detalje, ali je poručio da je S. Ć. dobio izvanredni otkaz čim ga je Hrvatski Telekom obavijestio o situaciji te da mu se javilo dvoje ljudi koje je S. Ć. prevario, a jedna od njih je, vjerovali ili ne, odvjetnica. S. Ć. je, prema riječima vlasnika tvrtke, imao i solidnu plaću od 7000 kuna i dodatne pogodnosti. Vlasnik odlučno tvrdi da ništa o prevarama nije znao, a obavijest iz HT-a ga je šokirala. Prilikom uručivanja otkaza, doznajemo, S. Ć. je vlasniku potpisao izjavu u prisutnosti odvjetnika kojom je priznao što je učinio.

On je ‘žrtva’

Međutim, razgovarali smo i sa S. Ć.-om koji tvrdi da je cijela ta priča daleko od istine i da on sam nije učinio ništa ilegalno.

“Iznenađen sam jer nije bilo namjere za ikakvom prevarom. Kreirana je ponuda za stranku i nikoga nisam mogao prevariti zato što na tom računu nigdje nije naveden IBAN”, govori S. Ć., koji sada tvrdi da je on žrtva. Ipak, na pitanje zašto je onda dobio otkaz, mladić je odgovorio da je razlog to što se poslodavac od njega sada ograđuje i ne želi stati iza njega.

“Ja nisam nikoga oštetio niti sam imao tu namjeru. Ja sam samo poslao primjerak računa i primjerak ponude da se vidi kako bi to izgledalo kada bi se ti telefoni platili”, objašnjava svoje poteze. Iako ovakva praksa nije regularna u svakodnevnom poslovanju, S. Ć. tvrdi da prevare nije bilo s obzirom na to da nikakav novac nije razmijenjen. Isto tako tvrdi da je inzistirao na uplati na svoj račun kako bi postojao trag novca, umjesto da je tražio novac u gotovini.

Istina je da S. Ć. u ovom slučaju nije zaprimio nikakvu uplatu, ali poduzetnica koja nam je otkrila cijeli slučaj i dalje je uvjerena da je ovo bio pokušaj prevare. “Tražio je uplatu na svoj osobni račun, a insinuirao je i plaćanje gotovinom”, govori poduzetnica.

Nevješto izvlačenje

Unatoč tome, S. Ć. ustraje u tome da nije riječ o prevari te da je samo pokušao pomoći ljudima.

“Ja sam imao priliku za realizaciju s jednim korisnikom u kojoj je gospođa mogla zaraditi novac. Ali na kraju sam samo ja dobio otkaz pod sumnjom da sam pokušao nekoga prevariti “, govori S. Ć. Tvrdi da bi, kada bi poduzetnica prihvatila ponudu, on potpisao ugovor s jednom drugom tvrtkom. Pitali smo ga da objasni kako je onda do ovoga došlo. Potvrdio nam je da je poslao ponudu HT-a jer je njegova tvrtka kooperant, ali da nigdje nije naveden IBAN te da je to bio samo primjer.

“To je bio stari primjerak računa, a ja sam napravio račun samo da gospođa vidi kako bi izgledalo kada bi se odlučila na suradnju. Ona bi dobila račun nakon što bi se transakcija realizirala. Kada se nešto dogovara s korisnikom, najprije se kreira ponuda, a onda, ako se radi o većoj količini uređaja, sam HT ima kreditne uvjete koji moraju biti zadovoljeni da bi se obavila isporuka uređaja. Da bi se to učinilo, mora se platiti račun”, zaključuje S. Ć. koji cijelu svoju obranu temelji na tome da nikada nije primio novac. Isto tako tvrdi da je dobio otkaz jer “se poslodavac prepao da će mu HT otkazati suradnju, a o svemu je sve znao”.

Ova je prijevara razotkrivena, S. Ć. je dobio otkaz i nikakve daljnje radnje nisu poduzete. No, kako doznajemo, ovakav način preprodaje i dalje je vrlo čest te je veliki problem za sve veće telekome u Hrvatskoj. Čini se da je u telekomunikacijskoj industriji mnogo prilika i zaobilaznih puteva za zaradu koje koriste mnogi, prevare s mobitelima djeluju kao najlukrativnija siva zona do sada.