PREUZIMA LI DESNICA EUROPU? Analitičar upozorava: ‘U fazi smo militarizacije!’ Jedni izbori su jako bitni za Hrvatsku

Autor: Dnevno.hr/A.F.

Na izborima u Mađarskoj Viktor Orban odnio je nikad uvjerljivu pobjedu, a na izborima u Srbiji, Aleksandar Vučić također je slavio nadmoćno. I ne samo to već su i neke druge stranke s desnice ušle u Narodnu skupštinu. Također, na predsjedničkim izborima u Francuskoj aktualnom predsjedniku Emmanuelu Macronu suprotstavit će se desničarka Marine Le Pen. Posljednje ankete pokazuju da joj popularnost raste. Nameće se pitanje jača li desnica u Europi? Politički analitičar Denis Avdagić objasnio nam je skreće li Europa udesno.

Avdagić kaže kako misli da je Srbija jedan politički specifikum baš kao što je to i Mađarska te da to baš nije priča koja je usporediva s čitavom Europom.

“Možemo reći neke stvari koje se u ovom trenutku svakako događaju. Jedna je da oni koji su u Europi trenutačno na vlasti uglavnom predstavljaju sigurniju opciju, bez obzira kojoj političkoj strani pripadaju. Ljudi u krizama traže stabilnost vlasti. To možemo čak vidjeti i na hrvatskom primjeru da se hrvatska oporba dosta primirila. Međutim, stvari koje se naravno događaju, koje će se možda i vidljivije vidjeti u ovim mjesecima i izbornim ciklusima koje su pred nama je da smo u nekoj fazi militarizacije. Naravno to su stvari koje obično zagovaraju konzervativnije stranke ili one koje spadaju u nekakav centar pa na desno za razliku od onih koje su u nekom centru pa na lijevo. To bi otprilike bilo blago rečeno ono što možemo gledati površno jer nekako dubinski je tu teško ulaziti u tu čitavu priču i naravno da svaka država ima nekakve svoje specifikume”, rekao nam je Avdagić.

Marine Le Pen nije europski igrač

Dodaje: “Posebno je to slučaj u Mađarskoj i u Srbiji gdje oporba nema onaj klasični položaj kakav ima, možemo reći u većem dijelu europskih demokracija. Oporbe su prilično slabe što možemo možda pripisati specifičnom načinu na koji se vode te dvije države, a s druge strane opet moramo prepisati slabom angažmanu i ideji koja proizlazi iz oporbe. Pogotovo ako gledamo Srbiju. Vidimo da su se oni okupili pod platformama u zadnji tren, našli kandidate u zadnji tren. S druge strane, u Mađarskoj daleko veći je bio problem taj pokušaj da se sjedine svi kontra Orbana što je zapravo njemu tek i dalo na neki način vjetar u leđa i naravno obeshrabrilo jedan dio glasača upravo zato što je ona išla ideološki, od krajnje ljevice pa do konzervativnog Jobbika.

Nastavio je da je iznimno skeptičan prema mogućnostima da Marina Le Pen ostvari značaj rezultat ili da čak dođe u mogućnost da preuzme vlast u Francuskoj. “Mislim da to nije opcija. Mislim da njena pozicija vjerojatno će biti dosta poljuljana uopće odnosom i vezama s Vladimirom Putinom. To je opet jedna posve drugačija pozicija nego Orban koji je ipak čelnik države članice EU, čelnik države koja je odmah kada je uslijedio ruski napad na Ukrajinu, odmah se priklonio dizanju sankcija i osuđivanju tog ratnog čina. Zahvaljujući nekom svojem specifikumu uspio je izboriti spektakularan rezultat. Mene su prije napada pitali da li očekujem da će Orban blokirati sankcije prema Rusiji pa sam rekao da mislim da će se svi iznenaditi kad vide njegovo djelovanje koje će biti u potpunosti poravnano s ostalim državama članicama i da treba očekivati brzo djelovanje i da će se to sigurno dogoditi. Orban je europski igrač, to ne možemo reći za Marine Le Pen. Ona je na jednoj posve drugoj strani. Možda izgleda na prvi pogled slično, usporedivo, ali rekao bih da to zapravo i nije tako”, naglasio je Avdagić.

Izbori u Sloveniji interesantni su Hrvatskoj

Smatra da situacija u Ukrajini u neku ruku koristi konzervativnijim strankama jer se one bave pitanjem sigurnosti. “Međutim, mi ne znamo koliko će to sve skupa dugo trajati i kakvi će biti epilozi svega toga. To za sada možda može u nekoj mjeri utjecati prije svega na ove izbore koji su blizu. Uskoro slijedi u Sloveniji. To je opet jedan specifikum. Izbori koji će biti jako interesantni Hrvatskoj, a pogotovo u pogledu da nam je stalo da tamo desnica kakva je ostane na vlasti s obzirom na to da u zadnjim desetljećima nikad nismo bili u boljim odnosima sa Slovenijom nego od kada je Janša preuzeo vlast”, smatra Avdagić.

Što se tiče desnice u Hrvatskoj, tu ne vidi da se nešto događa. “Treba realno sagledati. Ne vidim da se tu nešto događa. Ne može se vidjeti da je došlo do nekakvog preslagivanja na političkom tržištu. Imali smo zadnju anketiranje. Pokazuje se da ljudi cijene stabilnost koja donosi ova trenutačno aktualna vlada, da je to otprilike to kako možemo gledati trenutačno učinak na sve ono što se događa u Ukrajini prema Hrvatskoj”, zaključio je politički analitičar Denis Avdagić.