PRETUŽNO JE ŠTO JE MORAO UČINITI! Čovjeku u kolicima nitko nije pomogao da se spusti iz aviona: ‘Samo želim dostojanstveno putovati’

Autor: Zlatko Govedić

Adrian Keogh iz Wicklowa (Irska) u invalidskim je kolicima od 2015. godine, a nedavno je njegova priča završila u medijima jer je morao puzati niz metalne stube iz putničkog zrakoplova. Otkrio je Keogh da mu nitko nije mogao pomoći da se iskrca, a taj je incident opisao kao “neprihvatljiv”.

Drama se odigrala u zračnoj luci Landvetter u Švedskoj kada je shvatio da ne zna kako će sići iz Ryanairova zrakoplova. Kabinsko osoblje mu je reklo da može pozvati pomoć, no i da će istu morati pričekati sat vremena.

Nije mogao toliko čekati

Nakon što je priča dospojela u medije, zračna luka se ispričala, a Ryanair je rekao da istražuje incident.

Irac, koji ima ozljedu kralježnice nakon nesreće na gradilištu, kaže da nije mogao čekati sat vremena na pomoć pri iskrcavanju iz zrakoplova jer je nakon leta osjećao bolove te je morao na zahod.

Putovao je sa svojim bratom koji se ponudio da ga nosi niza stube, ali on je to odbio jer je smatrao da bi to bilo preopasno.

“Bile su to strme, valovite čelične stube. Da je pao, oboje bismo bili ozlijeđeni pa sam morao sam skakutati”, ispričao je Keogh i dodao da putovanje zrakoplovom za korisnika invalidskih kolica ponekad može biti frustrirajuće.

Samo traži malo dostojanstva

“Ovo nije prvi put da sam zaglavio u zrakoplovu pošto su se svi ostali iskrcali. To je neprihvatljivo. Sve što tražim je da mogu putovati dostojanstveno”, zaključuje Keogh.

Zračna luka Landvetter ispričala se i rekla da "duboko žali" zbog iskustva gospodina Keogha, okrivljujući "nekoliko nepredviđenih događaja" za kašnjenje pomoći.









Glasnogovornik kaže da dugo vrijeme čekanja “nije u skladu s našim uobičajenim standardom usluge”.

Ryanair je rekao da je posebnu pomoć u zračnoj luci pružio pružatelj usluga treće strane.

Slični problemi prijavljeni su i u drugim zračnim lukama, a o sličnome je već pisao urednik za sigurnost BBC-ja Franka Gardnera, koji je ostavljen u zrakoplovu u zračnoj luci Heathrow.