PRETUKAO BRANITELJA NASRED CESTE, POLOMIO MU REBRA! Policija ga ponizila, rekli mu ‘da to nisu teške ozljede’: ‘Pa jel’ to za Bogu plakat?’

Autor: L.B.

Nesvakidašnji i brutalan napad doživio je prije nepunih mjesec dana 52-godišnji Ante Knez iz Kaštel Štafilića, inače umirovljeni pripadnik 4. gardijske brigade i 50-postotni invalid, a danas vozač Ubera.

Uslijed napada na cesti u Kaštel Sućurcu, slomljena su mu dva rebra. Napao ga je, kako je rekao za Slobodnu Dalmaciju, bez ikakva razloga, tada njemu nepoznat mladić, a tvrdi i da je kaštelanskoj policiji trebalo više od 20 dana da utvrdi što se dogodilo i da na koncu prijave 25-godišnjeg F. J. za pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda, za što je propisana kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Navodno mladiću ovo nije prvi put da ima problema sa zakonom, budući ga na Općinskom sudu u Splitu čeka suđenje po pravomoćnoj optužnici za iznudu, zajedno s još trojicom muškaraca, i to uz upotrebu sile, za što je predviđena kazna od jedne do 10 godina zatvora.





Ogorčen na policiju

Međutim, Knez je ogorčen na policiju, a ispričao je i što se dogodilo 24. srpnja, oko 20.30 sati.

“Tog dana, oko 20.30, skupio sam četiri momka, stranca, iz zračne luke i dobio sam vožnju do Splita. Vozim za Uber, Bolt i imam aplikaciju taksi. Negdje iza Vatrogasnog doma u Sućurcu prema Splitu, a obje su trake bile pune automobila, primijetio sam da se neki auto, Golf 5, ubacuje među auta. Ubacio se u škare isprid mog auta, tako da sam morao naglo zakočit da se ne sudarimo. Od kočenja je srednji momak na zadnjem sjedalu, a nije bio vezan, poletio naprid i udario glavom u radio. U pozadini sam vidio dolazak Hitne pomoći i dao sam se desno. Tad je ovaj s Golfom opet uletio isprid mene. Zablica sam mu dugim svjetlima, a u autu je bila i neka cura jer mi je kroz prozor pokazala srednji prst. Dolazimo do semafora, on povlači ručnu, izlazi iz auta, dolazi do mog auta. Otvaram prozor i taman sam ga tija pitati je li normalan, ali sam samo uspija reći: Momak, jesi ti…, kad me je tri puta udario šakom u glavu i vrat. Od siline udaraca pao sam na suvozača, a onda me je još dva puta svom snagom udario u rebra”, prepričao je događaj pretučeni Knez.

‘Nitko nije ispitao mušterije iz taksija’

Mladići koje je vozio ostali su u šoku, kaže. Uspio je nekako proći semafor te se zaustavio sa strane i nazvao policiju. Zanimalo ih je, kaže Knez, gdje se to dogodilo, s koje strane semafora.

“Policajac koji se javio pitao me je mogu li voziti, a ja sam rekao da ću zamoliti nekoga da me prebaci na Hitnu. Momci koje sam vozio polili su me vodom i odvezli do bolnice, očekivao sam da će netko od policije doći tamo uzeti i izjavu od mene i od svjedoka. No, nitko niti je došao niti je ispitao te momke, a oni su, koliko znam, otišli iz Hrvatske. Srića da je nekoliko auta iza mene bio kolega vozač koji je dao izjavu da je vidio da se auto ubacivao i da me ovaj napao. Da nije njega bilo, on je mogao reći da nije uopće bio tu…”, prepričava umirovljeni branitelj.

On je, kako kaže, nakon što su ga pustili s Hitne, otišao sam u policiju i prijavio napad. Kaže kako je policajka “zapisala to na papir, bez potpisa, potvrde, ičega…”

‘Pa jel’ to za bogu plakat?’

“Odmah sutradan nakon napada, donio sam im dva broja registracije jer sam je zapamtio, osim zadnjeg broja. Oni su posvetili pažnju osobi iz Sinja, a na ovoga se nisu uopće ni osvrnuli. Kad sam vidio da se ništa ne događa, privatno sam saznao tko je napadač i to sam im javio. Njihovo glavno pitanje je bilo kako sam to doznao, od koga, da im to moram reći. Pa šta je to bitno, ja sam odradio njihov posao, i to iz kreveta. Donio sam im i njegovu sliku, zvao sam ih po sedam, osam puta na telefon da pitam jesu li šta napravili, pa jel’ to za bogu plakat?”, ogorčen je 52-godišnji umirovljeni Kaštelanin.









Kaže kako na Hitnoj nisu ni primijetili da su mu slomljena rebra jer su obratili pažnju na njegovu glavu, misleći da možda nije doživio potres mozga. Tek je sutradan, kad se probudio i pomokrio krv, osjetio strašnu bol u rebrima pa je ponovno pozvao Hitnu pomoć u Kaštelima te mu je rečeno da odmah ide u Split. U bolnici su mu utvrdili da ima frakture osmog i dvanaestog rebra te su mu liječnici rekli da se opet javi policiji jer su to teže ozljede.

‘Netko je nešto napravio’

“Opet sam otišao na policiju i neki mi je inspektor rekao da mu je žao i da ima tužnu vijest za mene, ali da su to lakše ozljede jer su polomljena dva, a ne tri rebra. Svih ovih dana sam non-stop zvao, pisao sam svima, pa i Ministarstvu branitelja, samo da požurim da nešto naprave.

Kaže kako se ništa nije događalo do ove subote, u namjeri da tuži i policiju, i momka, ali dobio je poziv od policije da dođe kod njih.









“Tek tad su mi dali sva pisana upozorenja na moja prava kao žrtve, sve su lipo upisali u kompjuter, bili su vrlo ljubazni. Netko je nešto napravio”, tvrdi branitelj, dodavši kako se situacija najednom okrenula i kako su bili vrlo ljubazni rekavši mu da podnose prijavu.

Očitovanje policije

Policija se također očitovala o svemu te su rekli za Slobodnu:

“Za događaj smo saznali 25. srpnja 2022. godine oko 00.20, nakon liječničke obrade u bolnici u Splitu, u PP Kaštela pristupio je 52-godišnji muškarac te je donio i liječničku dokumentaciju. Naveo je kako je 24. srpnja 2022. godine oko 21 sat napadnut u Kaštel Sućurcu, Magistrala Pape Ivana Pavla II., odnosno da ga je njemu nepoznati muškarac više puta udario. Iz obavljenog razgovora s oštećenim utvrđeno je kako je na semaforiziranom raskrižju njemu nepoznati muškarac izašao iz vozila, prišao njegovu vozilu i udario ga nekoliko puta po glavi i tijelu. Policijski službenici PP Kaštela 20. kolovoza dovršili su kriminalističko istraživanje ovog događaja, utvrdili su da je 25-godišnji muškarac ostvario obilježja kaznenog djela teška tjelesna ozljeda u pokušaju.

U sklopu kriminalističkog istraživanja 25-godišnjak je ispitan i protiv njega slijedi podnošenje kaznene prijave nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu. U suradnji s oštećenim utvrdili smo identitet osobe, uhitili smo muškarca i proveli kriminalističko istraživanje. U dostavljenoj liječničkoj dokumentaciji nije naveden karakter ozljeda koje je oštećeni zadobio, ali smo s obzirom na način postupanja 25-godišnjaka u navedenom događaju i prikupljene dokaze utvrdili kako je 25-godišnjak ostvario obilježja navedenog kaznenog djela. Napominjemo kako će se u kaznenom postupku koji smo inicirali podnošenjem kaznene prijave provođenjem vještačenja utvrđivati karakter ozljeda koje je zadobio 52-godišnjak. U ovom slučaju nisu ispunjeni zakonski uvjeti za privođenje osobe”.