PRESUDA VISOKOG UPRAVNOG SUDA: Dali mu nezakoniti otkaz, sad ga moraju vratiti na posao i isplatiti odštetu

Autor: Dnevno

“U predmetu Ministarstva uprave, Samostalnog sektora za upravnu inspekciju, Službe za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave, prekinuto je postupanje u odnosu na ocjenu zakonitosti rješenja kojima je odlučeno o službeničkom statusu Bojana Dadasovića u upravnim tijelima Grada Gline, među ostalim, stavljanja na raspolaganje i prestanku službe”, navedeno je u dokumentu Ministarstva uprave u predmetu Bojana Dadasovića, predstavka na rad tijela Grada Gline vezano uz izvršenje presuda Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske, piše Otvoreno.hr.

U dokumentu Ministarstva uprave nadalje stoji kako “s obzirom da je rješenje o prestanku službe Bojana Dadasovića poništeno presudom Visokog Upravnog suda RH, upravna inspekcija ukazuje na obvezu postupanja po navedenoj pravomoćnoj i izvršnoj presudi te je Grad Glina obvezan odmah donijeti rješenje o rasporedu službenika Bojana Dadasovića na radno mjesto u upravnom tijelu Grada Gline, sukladno zakonu i stručnim uvjetima koje ima”.

Nadalje se navodi kako se Dadasoviću, “za cijelo razdoblje u kojem nije bio u službi zbog nezakonitih i poništenih rješenja, izvršiti prijavu na mirovinsko i zdravstveno osiguranje te uplatiti sve zaostale doprinose, isplatiti plaću kao i ostala materijalna prava koja službeniku pripadaju po zakonu i općim aktima Grada Gline”.

Na upit portala Otvoreno.hr o tome kada očekuje da će konačno završiti njegov slučaj, Dadasović je rekao kako je s tim upoznat i Ivo Žinić, župan Sisačko-moslavačke županije, ali on na to nije ništa odgovorio. Osim toga, dodao je Dadasović, kako ga je godinama molio za pomoć, ali se i na to oglušio.

No, zato je pohvalio Ministarstvo uprave koje je brzo i odgovorno reagiralo u njegovom slučaju, a ministarstvo rijetko izdaje takve isprave.

I vijećnici Nezavisne liste Grada Gline uputili su priopćenje u kojem su upozorili kako se Glinjani nalaze pred golemim troškom za gradski proračun.

Naime, pravomoćni sudski epilog završit će tako što će Grad Glina Dadasovića mora vratiti na posao i snositi sve troškove nezakonitog prestanka službe, a koliko to iznosi lako je izračunati, ako se zna da je riječ o plaćama od 2017. do dana isplate, a to još uvijek nije učinjeno i na to idu kamate.

Iznosi bi mogli biti milijunski, a s obzirom da je Grad Glina siromašan gradić mogli bi nanijeti ozbiljnu štetu i usporiti izvršenje proračuna u ionako recesijskoj godini.

“Nakon dugotrajne borbe očekujem da gradonačelnik Gline ispoštuje donesenu presudu”, naglasio je Dadasović.

Kako bi sve bilo vjerodostojno, za komentar su upitali i pročelnicu Grada Gline Jelenu Folnović. No, ona nam je rekla da nema komentara “dok je god postupak u tijeku i ne može komentirati dok ne završi”.

No, spomenula je mailove koje je Dadasović slao njoj i još nekima u Gradu Glini pa prokomentirala je li se itko zapitao “kako se ona osjećala kada je čitala te mailove i je li joj zbog toga narušeno zdravlje”.