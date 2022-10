‘PRESTANITE S IGRAMA GLADI!’ Rusi zadaju novi udarac, razjario ih posljednji napad. Povlače se iz važnog dogovora, svijet u panici

Napadi na brodove na Krimu tijekom noći uzrokovali su prekid sudjelovanja Rusije u ugovoru o izvozu žitarica, citirao je TASS moskovsko ministarstvo obrane.

Sporazum uz posredovanje UN-a potpisan je u srpnju i omogućio je izvoz ukrajinskog žita iz blokiranih luka.

“Uzimajući u obzir… teroristički čin kijevskog režima uz sudjelovanje britanskih stručnjaka protiv brodova Crnomorske flote i civilnih plovila uključenih u osiguranje sigurnosti “žitnog koridora”, ruska strana obustavlja sudjelovanje u provedbi sporazuma o izvozu poljoprivrednih proizvoda iz ukrajinskih luka”, navodi se u priopćenju ministarstva.

Ranije je rečeno da su napadi dronovima uglavnom odbijeni, iako je brod pretrpio manju štetu. Videozapisi na društvenim mrežama prikazuju požare i crni dim u Sevastopoljskom zaljevu.

Glasnogovornik UN-a rekao je da su u kontaktu s ruskim vlastima i da se sve strane trebaju suzdržati od poduzimanja bilo čega što bi ugrozilo dogovor.

Ruski ministar poljoprivrede Dmitrij Patrušev ranije je rekao da je samo 3% hrane izvezene prema sporazumu uz posredovanje UN-a otišlo u najsiromašnije zemlje i da Moskva namjerava isporučiti 500.000 tona žitarica tim zemljama u sljedećih nekoliko mjeseci .

U srijedu je šef humanitarne pomoći UN-a Martin Griffiths rekao da je “relativno optimističan” da će dogovor biti produžen nakon sredine studenog.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova komentirao je razvoj događaja, rekavši da bi zemlje trebale “zahtijevati od Rusije da prestane sa svojim igrama gladi”.

Dmitro Kuleba rekao je da je Ukrajina ranije upozorila Rusiju da se želi povući iz sporazuma i da Moskva koristi “lažni izgovor” da ga obustavi.

We have warned of Russia’s plans to ruin the Black Sea Grain Initiative. Now Moscow uses a false pretext to block the grain corridor which ensures food security for millions of people. I call on all states to demand Russia to stop its hunger games and recommit to its obligations.

