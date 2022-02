PRESELIO U ZAGREB, A UZIMA PUTNE TROŠKOVE? Grmoja odgovara na kritike: ‘Treba mi dati pohvalnicu’

Ovih danu u fokusu javnosti našao se predstojnik Ureda premijera Zvonimir Frka Petešić nakon što se počelo propitivati na koji način je dobio na korištenje državni stan u Jurišićevoj.

Frka Petešić jedan je od 35 državnih dužnosnika koji koriste službeni stan, a osim u njega, neki su prstom počeli upirati i u zastupnika Mosta Nikolu Grmoju koji je ovih dana u svoj stan pustio i televizijske kamere kako bi uvjerio javnost da ne živi na visokoj nozi.

Naime, Grmoja koristi stan od 62,3 četvorna metra, u koji se uselio u rujnu 2020., iako ima prebivalište u Metkoviću, 21. siječnja 2022. godine prijavio je boravište u Zagrebu. U rujnu 2020. godine u Zagreb je doselila i njegova obitelj, pa se Grmoja odrekao naknade za odvojeni život. Međutim, neki ukazuju na to kako je on i dalje, unatoč tome što mu je obitelj doselila u Zagreb, nastavio uzimati naknadu za gorivo i cestarinu za putovanja u Metković.

Preselio u Zagreb i nastavio uzimati putne troškove?

Prema pravilniku Sabora, Grmoja unatoč tome što ima boravište u Zagrebu i službeni stan, ima pravo na naknadu putnih troškova prema svojem prebivalištu.

To je tvrdio i on sam, a u razgovoru za Dnevno pojasnio je otkud troškovi u 2021., a tvrdi nam i da od 1. rujna 2021. do današnjeg dana nije predao niti putni nalog.

“Prema pravilniku imam pravo na naknadu putnih troškova prema mjestu prebivališta. Ja i dalje mogu predavati putne naloge kada idem u Metković, a idem najmanje jednom mjesečno, ali ne predajem ih i jedini sam zastupnik kojih ne predaje. Otkako sam se gotovo u potpunosti preselio u Zagreb ne tražim putne troškove. Ima starijih zastupnika koji imaju prebivalište u Zagrebu, a boravište dolje u Dalmaciji, pa onda predaju putne naloge kada idu na ljetovanje”, govori nam.

“Treba mi dati pohvalnicu”

Dodaje kako u 2021. godini još nije imao u potpunosti sređen život u Zagrebu te da je češće putovao u Metković, ali da otkako mu je dijete krenulo u školu to više nije slučaj.

“Imam stan u Metkoviću i posao koji me čeka. Dolje je moje trajno prebivalište i ja to mogu koristit, ali od 1.9 2021. godine nisam predao niti jedan nalog. Otkako mi je dijete krenulo ovdje u školu i otkako ne idem često dolje, ja više ne predajem putne naloge i treba mi dat pohvalnicu u odnosu na druge. Putujem o svom trošku u Metković. U toj godini sam bio još u fazi preseljenja, ali sam troškove više nego prepolovio i sada u potpunosti prestao to koristiti s obzirom na okolnosti”, poručuje Grmoja.









“Nitko mi ništa ne može pronaći”

Kaže nam kako se odrekao i režija za stan.

“Možda sam jedini koji se odrekao i putnih troškova i naknade za odvojeni život. Bilo bi nemoralno da to primam, a nismo odvojeni. Odrekao sam se i toga da mi država plaća režije”, naglasio je zastupnik i poručio kako mu nitko ništa ne može pronaći.