Prepuni Markov trg poslao poruku: 'Banda lopovska neka se goni iz Hrvatske, a građani na birališta'

Prosvjed pod nazivom “Dosta je! Odmah na izbore” organiziralo je 11 lijevo-liberalnih oporbenih stranaka, koje su zatražile zaustavljanje korupcije, kriminala, pljačke i HDZ-ove uzurpacije vlasti te da se odmah raspišu parlamentarni izbori.

Lijevo-liberalnu oporbu ujedinilo je i dignulo na noge imenovanje Ivana Turudića glavnim državnim odvjetnikom, za kojeg navode da je „HDZ čovjek” koji se ‘druži s kriminalnim miljeom’, da laže i da je ‘odavao informacije iz istraga osobama kojima to nije smio’.

Lijevo-liberalna oporba pozvala je građane da im se pridruže na prosvjedu koji je počeo u 11 sati na Markovom trgu.

12:20 Kako nam javljaju reporteri, tijekom prosvjeda nije bilo zabilježenih incidenata

Najveću reakciju građana izazvala je Sandra Benčić, informacije su s terena.

“Dosta je!”, poruka je za kraj službenog programa velikog prosvjeda koji je lijevo-liberalna oporba organizirala na Markovu trgu.

12:10 Grbin: Doveli su nam ljepotu i radost, Turudića

"Kada su shvatili da ne mogu kupiti cijelu Hrvatsku, ostatku Hrvatske su s Lex AP-om pokušali zabraniti da misli i govori. AP odlazi!", skandira Grbin.









“Ni to im nije dosta, onda su nam doveli ovu ljepotu i radost, ovog Turudića. Jeste li vidjeli Mamića? Osam puta ne. Tako divno lagati ne može svatko, no oni znaju, a nama je toga dosta. Naša Hrvatska je zemlja bez korupcije, a ne da umirovljenici sa 70 godina moraju raditi na tržnici da bi preživjeli. Je li to normalno? Poslali ste prekrasnu poruku da za ovu zemlju itekako ima nade. Dosta je”, povikao je šef SDP-a, posljednji govornik danas.

11:50 Beljak: U pakao s tom bandom

“Dobar dan Andrej Plenkošenko, predsjedniče Vlade na odlasku, kriminalna banda terorizira Hrvatsku, Franjo Tuđman, mafijaški boss nas je riješio radnih mjesta, a ovaj gojenac nam je oteo milijarde, pravosuđe, želi nam oteti Hrvatsku, ali nećemo mu dati jer je dosta HDZ-a zauvijek, u pakao s tom bandom lopovskom. Idemo naprijed za slobodu Hrvatske, dosta je”, viče šef HSS-a Krešo Beljak.

11:45 Popović Volarić: Tu sam jer mi je sinu rođendan

“Ovo je prosvjed za očuvanja demokracije”, rekla je jedna od voditeljica Ivanka Mazurijević. “Ja sam ovdje jer je mom sinu rođendan, ovo je najbolje što mogu napraviti za njegov rođendan”, poručio je drugi voditelj, glumac Janko Popović Volarić.

Pisac Edo Popović: “Tri su uvjeta, da ekipu iz one zgrade pošaljemo negdje daleko, on ima većinu ovdje, ali ne u Hrvatskoj. Na izborima ćemo to pokazati, kada ćemo i maknuti ovu ogradu, više u društvu neće biti ograda koje podižu iz one zgrade”.

11:40 Peović: ‘HDZ kvislinzi’

“HDZ kvislinzi! Plenković je uspio što nije Hedervary, iseliti svakog šestog stanovnika, žele roblje, ne radnike. Ali treba im reći, neće ići. Dosta je malih plaća, mirovina, dolje HDZ, vrijeme je, dolje HDZ”, skandira Katarina Peović.

11:35 Dalija Orešković viče: ‘Odmah na izbore’

“Meni je dosta da se protiv korupcije neki pojedinci bore sami, zovemo ih zviždačima, a za to vrijeme su prijavljeni zaštićeni. AP ne želi da se u ovoj državi netko usudi prijaviti. Zviždite jer nam je dosta države u kojoj običan mali čovjek ostaje doma zbog sitne ovrhe. Odmah na izbore”, vikala je Dalija Orešković.

11:20 Sandra Benčić čita pismo građanke: Obitelj mi je sreću potražila vani

Sandra Benčić je prva govornica. !Ima nas na tisuće, to govori koliko toga se može promijeniti u samo tjedan dana, zamislite što možemo napraviti u narednim mjesecima. Neću danas govoriti o Plenkoviću, Turudiću i HDZ-u. Pročitat ću poruku jedne sugrađanke”, rekla je pa krenula čitati.

“Dolazim na prosvjed jer su mi sestre i brat morali tražiti sreću vani, brata nisam vidjela pet godina, najstariju sestru četiri. Ministar koji ubije čovjeka dobije posao na fakultetu, a žena koja prodaje povrće završi u zatvoru jer nema papire”, pročitala je Benčić.

“Mi možemo biti zemlja u kojoj hitnu pretragu dobijete hitno, a ne kada je prekasno. Nemojte ići u Njemačku ili Irsku, odite na birališta da odu oni koji trebaju, jedini koji trebaju otići su Plenković i njegov HDZ”.

Ljudi skandiraju “AP odlazi!”.

11:15 Prosvjed vode Ivanka Mazurkijević i Janko Popović Volarić

Markovim trgom se ori: “Dosta je”. “Tražimo izbore odmah, bijesni smo isto kao i vi”, poručili su.

11:10 Markov trg je krcat

11:00 ‘Ovdje sam jer ne želim otići iz Hrvatske’

Naši reporteri su pitali građane zašto su došli na prosvjed. Jedan je mladić rekao da je tu kao zabrinuti građanin.

“Kao student Pravnog fakulteta sam zabrinut pravosuđe”, dok je njegova kolegica rekla: “Tu sam jer ne želim ostati u Hrvatskoj, ne želim u Njemačku, želim se boriti protiv korupcije”.

10:45 Tomašević: Crveni, žuti i zeleni vragovi na Trgu

Na prosvjedu je i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je dao izjavu.

“Ovo s Turudićem je kap koja je prelila čašu, Možemo reći, da se vratim na retoriku iz devedesetih: Crveni, žuti i zeleni vragovi na Markovu trgu. Vjerujem da će biti rekordna izlaznost na izborima i da će se HDZ maknuti s vlasti”-

10:30 Građani u sve većem broju dolaze na Markov trg, čuju se zvižduci

10:20 Stigla i Radnička fronta: Hoćemo dostojanstvenu starost

10:15 Ukazao se i Pernar, snima na Trgu

Nešto građana skuplja se i na Trgu bana Jelačića. Naši reporteri su snimili i Ivana Pernara koji mobitelom snima čitavu situaciju. Javljaju nam da se obraćao aktivistima Možemo.

10:00 Građani stižu na prosvjed

09:30 Glavašević: Vidimo se u 11 na Markovom trgu

Nezavisni saborski zastupnik Bojan Glavašević najavio je svoj dolazak na prosvjed. “Vidimo se u 11 na Markovom trgu, dragi ljudi. Javite se da se pozdravimo”, napisao je na Facebooku.

08:20 Autobusi krenuli iz Splita

Lijevo-liberalnu oporbu ujedinilo je i diglo na noge imenovanje za glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. Prosvjedom žele osvijestiti ljude da su procesi koji se trenutno događaju u Hrvatskoj opasni za cijelo društvo i pozivaju sve građane koji žele pružiti otpor pljački, sustavnom uništavanju Hrvatske i gaženju slobode da im se pridruže na prosvjedu. Iz Splita su jutros u organizaciji Centra krenula dva autobusa, objavila je Marijana Puljak.

07:40 Ovo je ruta prosvjeda

Iz stranke Možemo objavili su kako u subotu doći do Markova trga. Dva su glavna pravca kretanja:

Mesnička – Strossmayerovo šetalište – Dverce – Ćirilometodska – Markov trg

Trg bana Jelačića – Radićeva – Zakmardijeve stube – Ćirilometodska – Markov trg

Dodatne upute

Put Radićevom i kroz Kamenita vrata bit će dostupan samo za stanare, osobe s invaliditetom i osobe s teškoćama u kretanju.

Dodatne upute stranka Možemo objavila je na svom Instagram profilu.

07:00 Poznati i govornici na prosvjedu

Objavili su i govornike te njihov redoslijed. Prva će, nakon uvoda, govoriti Sandra Benčić, zatim će na pozornicu doći gost. Nakon njega riječ će dobiti splitski gradonačelnik Ivica Puljak, Dalija Orešković, Anka Mrak Taritaš te Katarina Peović.

Nakon Peović ponovno nastupa gost, a zatim Socijaldemokrat Davorko Vidović, HSS-ov Krešo Beljak i David Bregovac iz Hrvatskih laburista. Nakon njih govorit će Davor Nađi iz Fokusa, Natalija Martinčević iz Narodne stranke – Reformisti te Dalibor Paus (IDS) i Dario Vasilić (PGS). Onda govori gost, a završnu riječ imat će Peđa Grbin, šef SDP-a.