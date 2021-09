PREPIRKA NOVINARKE I SUTKINJE U OTVORENOM! Nastala buka: ‘Zašto niste prijavili, hoćete reći da cijeli DORH ima nešto protiv žena?’

Autor: N.K

Grad Zagreb smijenio je Upravno vijeće Poliklinike za zaštitu djece i mladih nakon niza medijskih napisa o nepravilnostima u radu poliklinike. Zloupotrebljava li se institut otuđenja djeteta od roditelja? Postoji li sprega institucija na štetu jednog od roditelja? Ima li temelja za sumnje u odluke sustava o skrbništvu nad djecom?

Pitanja su to koja se postavljaju u večerašnjoj HRT-ovoj emisiji Otvoreno nakon što je izbila spomenuta afera, a dugogodišnja ravnateljica Gordana Buljan Flander podnijela ostavku u televizijskom programu uživo, na Nova TV.

Gosti su Lana Petö Kujundžić, sutkinja Visokog kaznenog suda i predsjednica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, Sena Puhovski, klinička psihologinja i psihoterapeutkinja, Valerija Kanđera, psihologinja Centra za socijalnu skrb Zagreb, Jelena Jindra, novinarka i autorica zabranjenih tekstova te Senka Sekulić Rebić, psihologinja.

Flander je, kako je istaknuto na početku, razmišljala da gostuje u HRT-ovoj emisiji, no naposljetku je odbila poziv.

Novinarka objasnila svoj rad

Na pitanje što ju je motiviralo da napiše serijal članaka, Jelena Jindra rekla je da je riječ o Gordana Buljan Flander, koja je 19 godina tvrdila da je u poliklinici “sve divno i krasno, a postoji samo nekoliko ludih roditelja koji su po društvenim mrežama pisali svašta”. Ustvrdila je da je ona ili netko iz poliklinike večeras trebao biti gost Otvorenog.

“Ja sam novinarka koja je razgovarala s desecima majki koje su tvrdile da im se unutra sustava za zaštitu djece i obitelji događaj strašne stvari na temelju mišljenja Poliklinike i centara za socijalnu skrb da su otuđeni roditelji i roditelji koji emocionalno zlostavljaju djecu te im se djeca oduzimaju. Znači, oduzimaju se majkama i daju očevima koje godinama nisu vidjeli”, rekla je.

Ustvrdila je da je na temelju 95% javno dostupnih izvora došla do toga da koncept otuđenja od roditelja koji ne priznaje ni WHO, a o kojem je govorila i Dubravka Šimonović, bivša UN-ova posebna izvjestiteljica za nasilje nad ženama, te da su to u hrvatski sustav uvele Gordana Buljan Flander, Marina Ajduković i Lana Peto Kujundžić.

Kujundžić kritizirala novinarku

Peto Kujundžić rekla je da je ona kazneni sudac te da već 30 godina imamo pojam da jedan roditelj može onemogućavati drugom da vidi svoje dijete.









“Ni u jednom svjetskom udžbeniku ne možete vidjeti da će netko dozvoliti nasilnom roditelju da njemu dođe dijete, a da drugi, nenasilni, ne može doći do djeteta. Ako imate takav primjer, zašto to niste prijavili”, upitala je Jindru.

“Prestanimo razmišljati o tome da su nam važni odnosi roditelja i prava roditelja i zapitajmo se što je pravo djeteta”, rekla je.

Nastala prepirka

Jindra je kazala da su majke s kojima je razgovarala podnijele kaznene prijave DORH-u, ali da su sve odbačene.

Jindra: Iznenađuje me, kao da ste sa svemira došli. Majke su podnijele kaznene prijave, sve su odbačene.









Kujundžić: Hoćete reći da cijeli DORH ima nešto protiv žena?

Jindra: Nemojte generalizirati

Kujundžić: Nisam čula za takve informacije. Ne idem na kave. Ja sam sudac za mladež Visokog kaznenog suda, odlučujem po žalbama. Ne znam je li u vašoj edukaciji imate edukaciju za zlostavljanje žene i djecu.