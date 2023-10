Preokret u Izraelu, bliži se napad? Stigla poruka vojnicima: ‘Uskoro ćete vidjeti Gazu iznutra’

Britanski premijer Rishi Sunak sastao se s izraelskim predsjednikom Isaacom Herzogom.

“Drago mi je što sam ovdje u Izraelu u ovo važno vrijeme. Ovdje sam prije svega da izrazim svoju solidarnost s izraelskim narodom. Pretrpjeli ste neizreciv, užasan teroristički čin i želim da znate da Ujedinjeno Kraljevstvo i ja stojimo uz vas. Radujem se sastancima kasnije danas s premijerom i jako se nadam da će to biti produktivan sastanak”, rekao je Sunak prije sastanka.

Dvojica čelnika složila su se oko “važnosti” dobivanja “hitne humanitarne podrške” Palestincima u Gazi.

Downing Street je rekao da je premijer pozdravio jučerašnju objavu da Izrael neće zaustaviti ulazak pomoći u Gazu, tijekom današnjih razgovora između njih dvojice. “Izrazio je iskrenu nadu da bi se mogao postići daljnji napredak u isporuci ključne hrane, vode i lijekova”, rekao je glasnogovornik premijera.

Oba su čelnika “naglasila imperativnu potrebu izbjegavanja daljnje eskalacije nasilja u regiji”, rekli su.

Nakon sastanka, Sunak je zagrlio obitelj izraelskog taoca kojeg drže militanti Hamasa. “Oduzimanje djeteta je najgora noćna mora roditelja. Jutros sam se čuo s obiteljima koje prolaze kroz ovu nepodnošljivu agoniju. Surađujući s našim partnerima, odlučni smo osigurati oslobađanje talaca koje su uzeli Hamasovi teroristi”, rekao je.

