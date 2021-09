PREMINUO VELIKAN NOVINARSTVA! Kad je trebalo, bio je i na prvoj liniji: Dobio najprestižnija svjetska priznanja!

Autor: N.K

Od posljedica moždanog udara, kojeg je dobio nakon lakšeg kirurškog zahvata, u 75-oj godini života preminuo je velikan bosanskohercegovačkog novinarstva, Kemal Kurspahić, javlja Aljazeera.

Kurspahić je bio višestruki dobitnik međunarodnih i domaćih prestižnih nagrada za uspjehe u novinarstvu. Bio je glavni urednik bosanskohercegovačkog dnevnika Oslobođenje od 1988. do 1994. godine.

Već u prvoj godini Kurspahićeva mandata, Oslobođenje je proglašeno za List godine u Jugoslaviji 1989, ali isto tako i List godine u svijetu 1992. (BBC i Grenada TV u Velikoj Britaniji) za svakodnevno izlaženje lista iz atomskog skloništa na prvoj liniji obrane Sarajeva i održavanje u listu ideje vjerske i nacionalne tolerancije u najtežim ratnim vremenima

Nagrađivani novinar

Kemal Kurspahić je i osobno dobio sljedeće prestižne svjetske nagrade:

Urednik godine u svijetu 1993. (World Press Review – New York), Nagrada za hrabrost u novinarstvu 1992. (International Women’s Media Foundation – Washington, DC), Nagrada za ljudska prava 1993. (Fondacija Bruno Krajski – Beč, Austrija), Heroj borbe za slobodu tiska 2000. (International Press Institute – Beč, Austrija),. Nagradu Erhard Busek za doprinos boljem razumijevanju u Jugoistočnoj Europi (SEEMO – Beč, Austrija).

Akademska karijera

Kurspahić je 90-ih predavao na prestižnim američkim sveučilištima poput Harvarda i Cornella.

Savjetovao je i mnogobrojne vodeće političare poput predsjednika Billa Clintona i u to doba senatora Joea Bidena, sadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Država zalažući se za jedinstvenu i suverenu BiH. Autor je brojnih knjiga o ratu 90-ih, a objavljivao je i komentare u najvećim svjetskim listovima uključujući The New York Times, The Washington Post, The Los Angeles Times, International Herald Tribune, Die Zeit, Dagens nyheter, Politiken i druge.

U kasnijim godinama Kurspahić se angažirao u međunarodnoj diplomaciji kao predstavnik za tisak agencije Ujedinjenih naroda za borbu protiv droge i organiziranog kriminala u Beču, a zatim kao predstavnik te agencije za karipsku regiju sa sjedištem na Barbadosu, odgovoran za 29 država i teritorija, podsjeća Media.ba









Bio je oženjen Vesnom Kurspahić, a iza sebe je ostavio dvojicu sinova, Tarika i Mirzu, kao i četvero unučadi.