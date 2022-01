PREMINUO PREDSJEDNIK EUROPSKOG PARLAMENTA: David Sassoli imao je teške komplikacije zbog poremećaja imunog sustava

Rano jutros u bolnici u Avianu, u Italiji, preminuo je 65-godišnji David Sassoli, predsjednik Europskog parlamenta, priopćio je njegov glasnogovornik Roberto Cuillo.

On se nalazio u bolnici od 26. prosinca zbog teških komplikacija koje su bile posljedica poremećaja imunog sustava, javljaju svjetski mediji.

Sassoli je inače u rujnu 2021. godine bio hospitaliziran zbog upale pluća. Budući da je u prošlosti bolovao od leukemije, Sassoli je ove jeseni već bio hospitaliziran zbog upale pluća zbog koje je nekoliko tjedana bio udaljen od Europskog parlamenta.

Mandat predsjednika Europskog parlamenta osvojio je 2019. godine, a završio je upravo ovaj mjesec. Za 18. siječnja već su zakazani izbori za njegovog nasljednika. Rođen je u Firenci 1956. gdje je na lokalnom sveučilištu diplomirao politologiju. U životu je bio novinar i voditelj televizijskih vijesti prije nego što se okrenuo politici.

The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours.

— RobertoCuillo (@robertocuillo) January 11, 2022