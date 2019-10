Preminuo je otac Hameda Bangoure: ‘Otišao si kao čovjek. Hvala ti za sve!’, napisao je Hamed u dirljivom pismu

Autor: Dnevno

Nekadašnji TV voditelj i vlasnik modne agencije Midiken, Hamed Bangoura, trenutno proživljava teške trenutke. U jutarnjim satima preminuo je njegov otac, a tužnu vijest javnosti je otkrio sam Hamed.

Na društvenim mrežama objavio je dirljivu objavu kojom se oprostio od preminulog oca i njome ganuo mnogobrojne obožavatelje koji su Bangouri u komentarima ostavljali poruke podrške i sućuti.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

Znaš tata, nikada ti nisam pogledao u oči i rekao onako iskreno zašto sam ja tebe volio na neki svoj, tebi možda nerazmuljiv način. Nerazumljiv, jer toliko smo se puta posvađali, da ni meni nije bio razumljiv. Kada se samo sjetim svih naših sati i sati razgovora u kojem ti meni i braći tupiš nešto po svom, a mi nikako da tebi objasnimo da je neko drugo vrijeme, a zapravo nije bilo drugo vrijeme. Nikada nije drugo vrijeme kada pokušavaš svojoj djeci objasniti što je to obitelj i što ta riječ zapravo znači, jer to je samo riječ, ako u njoj nema sadržaja. Sve počinje i proizlazi iz obitelji. I mržnja i ljubav i tuga i radost. Dobro, ponekad si bio jako tvrdoglav, ali duboko u sebi znam koliko si zapravo bio dobar.

“Majka Vas je rodila, ali čovjekom postaješ, a tu dolazim ja kao otac. Možete me mrziti, ali ja ću Vam uvijek jedno te isto govoriti. Ja nemam ništa i ništa vam nisam dao, jedino što vam mogu dati je svoje vrijeme.” To su bile tvoje riječi, a moje koje želim da znaš i da poneseš tamo negdje gore glase:”Hvala ti na svemu i oprosti.” U mnogočemu se nisam slagao s tobom i često smo zbog toga vodili, neke samo nama znane verbalne “ratove,” ali danas znam zašto, i što si s njima želio postići. Želim ti reći da si imao, imaš i uvijek ćeš imati moje veliko poštovanje, bez obzira na sve. Poštovanje, jer si ostavio sve tamo negdje daleko. Sve, svoju zemlju, svoje roditelje, svoju braću i sestre, svoje prijatelje, a sve kako bi bio s nama i brinuo za nas, nekada zaista neposlušne i nezahvalne sinove. Poštovanje, jer nisi pobjegao od majke kada se teško razboljela već si hrabro ostao uz nju, kada bi mnogi pobjegli glavom bez obzira, kao podrška u njezinoj borbi života. Poštovanje, jer si pored svih mana tvrdokornog afričkog muškarca tada preuzeo ulogu domaćice, kuhao, peglao i brinuo se za nas, tada lude teenagere i maloga brata. To je taj trenutak u životu kada svaki sin shvati kakvog oca ima. Ne kada je dobro i teče med i mlijeko. Trenutak kada shvatiš da ti otac svojim primjerom pokazuje najvažnije stvari u životu.





Pokazao si mi tada kako se ponaša, ne suprug i otac, već čovjek. Dao si ti braći i meni puno više od materijalnog, dragi moj tata. Dao si nam osjećaj da nismo neka djeca koje je netko napravio po putu i ostavio njihovu majku da se bori s njima bježeći od odgovornosti. Dao si nam da s ponosom možemo reći: “Ovo je naš tata.”

Znaš tata, čas se smijem, čas plačem, baš kao što je bio i naš odnos. Čas mi toplo oko srca, čas mi je zima, ali kad vidim kako od jutros od kada te nema, kako zovu roditelji i djeca koji su te upoznali kroz druženja u Midikennu, prijatelji, znani i ne znani, da nam pokažu da su uz nas, onda suze teku od ponosa što smo Miško, Dadi, Sayon Leonardo Bangoura i ja imali takvog oca, Nensi, Sara, Zara, Haya, Paola, Ayana, Noa, Naomi i Amara David takvog djeda, a mama supruga. I da, čuo sam te noćas. Ne brini, tvoji korijeni su duboki, a djeca će znati odakle si došao, kuda si sve išao, i da si prije svega bio, ostao i otišao kao čovjek. Hvala ti za sve u ime svih nas… – zaključio je Bangoura.