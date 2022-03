PREMINUO HRVAT KOJEG JE MRZILA UDBA! Preživio pokušaj atentata: Da sam se predstavljao kao ustaša, sigurno me ne bi dirali

Autor: D.V

U dobi od 84 godine preminuo je u utorak Nikola Štedul, nekadašnji politički emigrant i čelnik Hrvatskog državotvornog pokreta koji je 1988. godine u Škotskoj preživio Udbin atentat, piše Fenix magazin pozivajući se na Štedulove prijatelje i bivše članove HDP-a iz Njemačke.

“Oni su dobro znali da ne zagovaram ni ekstremizam, ni terorizam, ni ustaštvo. Da sam se predstavljao kao ustaša, sigurno me ne bi dirali, jer su trebali ljude koji su radili gluposti. Ja sam se za suverenu i samostalnu Hrvatsku borio riječima i zato me stari sustav proganjao. Kada je riječ o atentatu, posljedice osjećam i danas, nikad se nisam do kraja oporavio”, riječi su Štedulove koji je od sredine 50-ih godina prošlog stoljeća sve do početka Domovinskog rata bio je u političkoj emigraciji u Australiji, Njemačkoj i Škotskoj gdje je na njega pokušan atentat.

Osim aktivizma u hrvatskom iseljeničkom tisku i periodici, napisao je zajedno sa suprugom, Škotkinjom Shirley Helen Štedul, roman “Križar” ili “Duh slobode” posvećen Bleiburgu i hrvatskoj političkoj emigraciji.

Godine 1981. Štedul osnovao je Hrvatski državotvorni pokret (HDP) i postao njegov predsjednik, zbog čega se našao na popisu za likvidacije jugoslavenske tajne službe. Godine 1988., na desetu obljetnicu ubojstva Brune Bušića, pred kućom u Škotskoj pokušao ga je ubiti agent Udbe Vinko Sindičić, koji je za to bio i pravomoćno osuđen na 15 godina zatvora, no odležao je dvije trećine kazne.

Štedul se u srpnju 1991. s obitelji vratio u Hrvatsku te se stavio na raspolaganje za sudjelovanje u ratu, a kasnije se politički reaktivirao u Nacionalnoj demokratskoj stranci koju je suosnovao s frontmenom Prljavog kazališta Jasenkom Hourom, no nekoliko godina kasnije napustio je aktivnu politiku.

Godine 2016. tadašnja predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović odlikovala ga je Redom Stjepana Radića “za osobite i višegodišnje zasluge i stradanja u borbi za nacionalna i socijalna prava i razvitak hrvatskoga naroda”.

Nakon dodjele tog odlikovanja, Štedul je u razgovoru za Jutarnji list komentirao činjenicu da je bio na meti starog komunističkog sustava, makar osobno nije podržavao ustaštvo.

“Nisam ni desničar, ni ljevičar. Ako je riječ o socijalnoj pravdi, onda sam bliži ljevici. A u desničare su me strpali samo zato što sam se zalagao za samostalnu Hrvatsku“.