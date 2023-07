Preminuo bivši predsjednik Srbije: ‘Obnašao je najznačajnije dužnosti u najtežim razdobljima’

Autor: Dnevno.hr

Bivši predsjednik Srbije Milan Milutinović preminuo je danas u Beogradu u 81. godini života.

Vijest je objavio šef diplomacije Srbije Ivica Dačić, predsjednik Socijalističke partije, čiji je Milutinović bio potpredsjednik.

“Obnašao je najznačajnije dužnosti u najtežim razdobljima suvremene povijesti Srbije”, napisao je Dačić na svom Instagramu.





Optužen za ratne zločine

Milan Milutinović bio je šef države od 1997. do 2002. godine, a prije toga veleposlanik Jugoslavije u Grčkoj od 1989. do 1995. i savezni ministar inozemnih poslova od 1995. do 1997. godine.

Nakon isteka predsjedničkog mandata, u prosincu 2002, dragovoljno se predao haškom tribunalu (ICTY), gdje je po zapovjednoj odgovornosti bio optužen za ratne zločine tijekom sukoba na Kosovu. Vijeće ICTY-a oslobodilo ga je 26. veljače 2009. po svim točkama optužbe.

Tijekom političke karije obnašao je brojne dužnosti – od člana predsjedništva nekadašnjeg Saveza socijalističke omladine Jugoslavije, do članstva u parlamentarnim odborima i Gradskom komitetu nekadašnjeg Saveza komunista.

Značajno je da je bio supotpisnik takozvanog Sporazuma o normalizaciji odnosa između Republike Hrvatske i SRJ.

Bio je to pravni dokument kojim se regulirao poslijjeratni odnosi između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije. Potpisan je u Beogradu 23. kolovoza 1996. godine, a potpisnici su bili, s hrvatske strane, Mate Granić, ministar vanjskih poslova RH i, s jugoslavenske strane, Milan Milutinović, ministar vanjskih poslova SRJ.

Zastupnički dom Hrvatskog sabora potvrdio je sporazum 20. rujna iste godine.