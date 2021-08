PREMINULA JE HRABRA NOVINARKA I UMJETNICA: BORILA SE DO SAMOG KRAJA! Prijatelji se opraštaju: ‘Obogaćivala si naše živote!’

Autor: N.K

Nakon dugogodišnje borbe s teškom bolešću, preminula je fotografkinja i novinarka Ines Kotarac, rođena 1983. godine

Vijest o smrti prenijela je Udruga House Of Flamingo s kojom je Kotarac surađivala niz godina.

Bolovala je od teške nepoznate autoimune bolesti.

“Nedostajat ćeš nam”

“S velikom tugom prenosimo vijest kako je naša dugogodišnja prijateljica i fotografkinja Ines Kotarac preminula. Kotarac je strastveno podržavala i dokumentirala rane godine našeg stvaralaštva, koje su se idealno poklopile s razvojem njene ljubavi prema fotografiji. VoxFeminae producirao je njenu izložbu ‘My Queens’, koju smo od 2017. predstavili u Zagrebu, Splitu i Koprivnici. Pored toga, autorica je samostalnih izložbi ‘T kao tijelo’, ‘Berlinske bilješke, ‘Kapi protiv zaborava (ili u potrazi za izgubljenom domovinom)’ koje su postavljene diljem Europe. Svojim novinarskim angažmanom, prvo u Vjesniku i Vijencu a potom na portalima Queer.hr i Voxfeminae.net, te u konačnici svojim umjetničkim djelovanjem utjecala je i obogaćivala naše živote kroz riječi i fotografije, profesionalno i osobno. Nedostajat ćeš nam Ines kao borkinja, umjetnica i prijateljica. 💗

Ines Kotarac /// Where The Light Will Fall”, napisali su prijatelji iz udruge.

Ines Kotarac rođena je 1983., a prije nekoliko godina oboljela je od teške autoimune bolesti. 2018. godine održan je i humanitarni glazbeno-scenski program “Ne daj se, Ines!” s ciljem prikupljanja sredstava za njezino liječenje.

Nepoznata autoimuna bolest

“Ines je prije dvije godine osjetila prve znakove da nešto nije u redu s njenim tijelom. Počela je naglo gubiti kilograme, sve se teže kretala, a krenuli su i bolovi. Uslijedili su mjeseci boravka najprije u splitskoj, a zatim i u zagrebačkoj bolnici tijekom kojih su doktori nizom bolnih i neugodnih pretraga nastojali doći do uzroka i odgovora. Nažalost, to se nije dogodilo te je Ines iz bolnice otpuštena tek s listom simptoma za koje su rekli da bi mogli biti znakovi neke nepoznate autoimune bolesti. Liječenje je podrazumijevalo kortikosteroide, lijek koji to zapravo nije jer samo stišava simptome i usput napravi više štete nego koristi. Unatoč bolesti Inesina strast za fotografijom nije jenjavala te je kroz projekt “In and about pain” kroz fotografiju i tekst prenosila iskustva pacijentica, medicinskih sestara i doktorica o boli”, pisao je tada Večernji list.