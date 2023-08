‘Premijeru, to će tražiti i vatrogasci’: Plenković nije imao izbora, doveden je pred zid

Autor: Tomislav Fumić/7dnevno

Gotovo istodobno kako je započelo izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora, do Andreja Plenkovića stigla je zabrinjavajuća informacija. “Ako oni dobiju 400 eura, mi ćemo tražiti isto.” Bila je to poruka iz policije, koju je premijer ionako očekivao. Izbora nije bilo, Plenković je morao odabrati strategiju Margaret Thatcher, taktiku nepopuštanja, jer bi svako kapituliranje pred štrajkašima otvorilo vrata tisućama drugih koji bi tražili isto.

“Premijeru, to će tražiti i vatrogasci“, govorili su najmoćnijem političaru u državi, dok je drugi moćnik, Zoran Milanović odletio vojnim helikopterom na Hvar. Ako su već zastupnici Sabora lukavim manevrom ostali bez vikenda na moru, šef države nije: prvo je pokupio veš prije nadolazeće razorne oluje s balkona u zagrebačkom stanu, a onda otišao na “radni odmor”. Ugodno zavaljen u fotelju hvarske rezidencije, promatrao je cirkus u parlamentu koji je on režirao, ali nije htio u njemu sudjelovati.

Ogorčeni pritisci

I zaista, proteklog tjedna trajali su ogorčeni pritisci na Banske dvore kako bi svatko tko može ugrabio dio kolača prije izbora. U državnoj blagajni doduše novca ima, ali bi stampedo zahtjeva sve ispraznio, pogotovo kada bi znatne povišice zatražili zaposleni u policiji, vojsci, raznim službama nužnima za funkcioniranje države. Plenković je dobro proučio iskustva iz povijesti, kada “tvrdi” premijeri nisu popuštali pritiscima. Bilo je to davne 1984. i 1985. godine, kada su sindikati predvođeni Arturom Skangillom bili uporni i tražili glavu Margaret Thatcher. Slično se dogodilo njezinu prethodniku, ali se britanska konzervativna premijerka nije dala i srušila je nade štrajkaša. Prije svega, uspjela je okrenuti javnost protiv štrajkaša i nije popustila “ni za milimetar”.





Plenković nije Thatcher, ni zaposleni u pravosuđu nisu britanski rudari, ali strategija je ista. Moralo se popustiti liječnicima i sucima, ali to ne vrijedi za zapisničare ili medicinske sestre. Hrvatski premijer dobro zna tko bi zaista mogao ugroziti funkcioniranje države, a tko ne. Da u štrajk krenu policajci, situacija bi bila krajnje ozbiljna, pogotovo u turističkoj sezoni, ali Davor Božinović zasad čvrsto drži konce u svojim rukama.

Tako je i Plenković relativno opušteno dočekao kulminaciju sa štrajkom zaposlenih u pravosuđu, iako je sedam tjedana štrajka ostavilo velik trag, a posljedice će se dugo osjećati. “Mi smo u HDZ-u procijenili da se ne mogu izbjeći štrajkovi, ali da smo sada kapitulirali, jasno je da bi svi dolazili s nerealnim zahtjevima.

Išlo nam je na ruku to što je Milanović povezao štrajk s prodajom plina pa smo znali da će jedna tema zasjeniti drugu. Nikoga zato nije bilo strah da će dvodnevna rasprava imati posljedice”, objašnjava član užeg vodstva stranke. Zapravo, Plenković je zadovoljno dočekao Milanovićevu inicijativu.

Bijeg na Hvar

Sada može slobodno tvrditi da predsjednik radi za oporbu, ali da je i sam svjestan da je oporba nesposobna. “Zato je i pobjegao na Hvar, nije imao hrabrosti doći u Sabor”, kaže naš sugovornik, koji tvrdi da je krenuo novi val Milanovićeva udara na Vladu i premijera. Kada je došao zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice Sabora, sastali su se utjecajni hadezeovci i odlučili da to bude odmah, tijekom vikenda, da se pomrse planovi zastupnika koji su u mislima već na moru. Ni u Milanovićevu krugu nije baš bilo mnogo entuzijazma jer su bili unaprijed svjesni da će sve propasti. Opravdano su se Milanovićevi ljudi bojali da će se rasprava rasplinuti, da Peđa Grbin neće moći parirati agresivnim hadezeovcima i da će to biti još jedna neuspjela revija optužbi, uvreda, povreda poslovnika, Jandrokovićeva treniranja strogoće.









Oporba je ovog puta pokušala biti konstruktivna, ali je ubrzo sve puklo na relaciji Most – Domovinski pokret.

Sada kada je sve prošlo, glavno je pitanje je li nanesena politička šteta vladajućima. To je jako teško utvrditi jer je javnost bila na strani zahtjeva oporbe, svjesna da je plinska afera još jedan korak dalje u nizanju afera na hrvatski način, a da su plaće od 600 ili 800 eura već doista socijalna pomoć u odnosu na cijene nakon “povijesnog” uvođenja eura koje je pokosilo hrvatske građane.

Ali slične ili manje plaće imaju brojni zaposleni, koji jedva preživljavaju u nesnosnoj skupoći. Ali, istodobno s tim spoznajama, svi koji su pratili sjednicu Sabora bili su svjesni da ona neće dati odgovor na pitanje tko je i kako muljao s plinom te kakve će posljedice toga biti. Ako je ministar Filipović u jednom trenutku “visio”, oporba ga je opet spasila. Kao i nekoliko puta Vilija Beroša, kada su tražili smjenu, a da nisu, vjerojatno bi ga premijer sam smijenio.









Nema odgovora

Svi koji znaju Plenkovića znaju i njegov gard “a la Thatcher”, da ne želi da se stvori dojam u javnosti kako je slab i podliježe pritiscima. Tako je cijela predstava u režiji Zorana Milanovića unaprijed bila osuđena na propast, a oporbeni prvaci nemaju aureolu boraca za radnička prava. Većina iza sebe ima dugu povijest muljanja, naročito lider opozicije na papiru Grbin, koji to zapravo i nije. Zato se u HDZ-u zaista nitko nije pribojavao “ljute” oporbe, ali su se pribojavali odjeka u javnosti.

A za većinu hrvatskih građana to je bila još jedna predstava jer su svi svjesni da ovakva oporba ne može srušiti vlast ni na megaaferama. Druga je stvar je li cijeli taj cirkus uspio utjecati na one neodlučne da prije izbora odluče da će ovaj put glasati “za bilo koga”, samo ne za HDZ.

“Ta činjenica i nas muči. Polako se gubi dojam koji već godinama postoji u javnosti da nema nikoga tko bi mogao zamijeniti Plenkovića. I zaista, među oporbom nema, ali to ne može ići unedogled. Sada procjenjujemo je li realno da se prije izbora pojavi džoker koji će donijeti preokret i iskoristiti sve ove afere koje nam ne idu u prilog. To se dogodilo u mnogim europskim zemljama u kojima su građani bili razočarani i desnicom i ljevicom pa su izabrali nekoga tko do izbora uopće nije bio u igri. Teoretski, može se dogoditi i u Hrvatskoj”, govori naš sugovornik.

Sigurno je da sve ono što se čulo na trodnevnoj sjednici Sabora nije dobro za vladajuće. Koliko god zastupnici ne znaju kako ugroziti vladajuće, barem riječima, nešto ostane u ušima građana. Sada već ogorčenima što pravosuđe i institucije pravosuđa ne funkcioniraju, a posljedice osjećaju isključivo građani. “Ako barem nešto ostane u ušima građana, i to je dobitak”, smatraju ljudi iz kruga Zorana Milanovića, najavljujući jesen koja će donijeti završni duel predsjednika i premijera.

Oporbe nema

U Plenkovićevu su krugu zadovoljni jer smatraju da je oporba samu sebe kompromitirala vječnim svađama koje su na nivou birtije. Potom je njihov šef povukao potez kojim je nekako zadovoljio štrajkaše i prekinuo štrajk pa je mirno otišao na odmor koji po običaju neće dugo trajati.

Uostalom, Plenkovićev i Milanovićev krug je svjestan da je ovo tek bila uvertira u “vruću jesen”, kako se ovdje u novinama voli reći. Nitko i nije očekivao čudo, Plenković je opet uspio zadržati aferu iz svojeg dvorišta u svojem dvorištu, a Milanović se uspio nakon vremena neaktivnosti opet vratiti u bitku. Kao “lider” oporbe, kako već, svejedno. Najesen će sve maske pasti i tada počinje prava utakmica.