PREMIJERU JE SVE TO NESPORAZUM: Orban je krivo interpretiran, a Rimac ga je izgleda jako razočarala

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Premijer Andrej Plenković gostovao je u utorak navečer u Dnevniku Nove TV. U razgovoru s Mislavom Bagom Plenković je objašnjavao zašto baš njegova stranka nudi sigurnost te zašto bi i dalje trebao voditi Vladu.

Plenković kaže kako program HDZ-a u svom fokusu ima građane i njihovu sigurnost, a Bago ga je pitao tko će platiti svu silu obećanja iznesenu u programu.

“Što se tiče financija, valjda smo pokazali da se znamo odgovorno ponašati s javnim financijama. Idemo u dodatna porezna olakšanja. Naši građani su vidjeli kako se Vlada ponašala u koronakrizi. Pokazali smo kako odabrati život, zdravlje građana. Da nismo pravovremeno reagirali, ne bismo imali tako dobre brojke. Istovremeno smo stali iza privatnog sektora kao nijedna vlada prije nas”, rekao je premijer.

Uvjeren je da će Europska unija stati iza država članica i njihovih građana, a kaže i kako će Hrvatska prema aktualnom prijedlogu o fondu solidarnosti imati na raspolaganju 21,5 milijardu eura.

Zašto Austrija ne dopušta svojim građanima ulazak u Hrvatsku ako imate tako dobre odnose s kancelarom Kurzom, pitao je Bago.

“Svaka je zemlja prvo išla prema zemljama u neposrednom susjedstvu. Mi smo bili uspješni u suzbijanju širenja. Austrija s ponedjeljkom otvara granice. Mađarska će to učiniti u petak”, kaže Plenković.

Razgovarao je, kaže, s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom o provokacijama i kartama Velike Mađarske.

“Tražio sam jasna pojašnjenja o čemu se radi. Rekao je da je riječ o krivoj interpretaciji i odbacio bilo kakvu pretenziju prema hrvatskom teritoriju”, poručuje Plenković.

“Nema tu nikakvih pretenzija… Trianon je bio težak događaj u njihovoj povijesti”, dodao je.

No istaknuo je kako je Orbanu ‘jasno dao do znanja da takve interpretacije stvaraju poteškoće u Hrvatskoj i u međusobnim odnosima’.

Plenković odbacuje kritike da je prema Mađarskoj blaži nego prema Srbiji iz koje povremeno stižu slične povijesne provokacije.

“Naši veleposlanici uvijek reagiraju… imamo uvijek isti kriterij prema svima”, rekao je premijer.

“Idemo dalje s procesom kupovine Ine. Sutra ćemo znati je li isplativo, sutra je sastanak, rekao je premijer. Posao evaluacije jedne takve kompanije je veoma kompleksan”, dodaje Plenković.

“Za sektore koji i dalje budu u situaciji da se posao nakon koronakrize nije pokrenuo, za njih ćemo osigurati sredstva”, kaže Plenković.

Mislav Bago upitao je potom Plenkovića i hoće li afera Vjetroelektrane biti težak uteg HDZ-u.

“Vrlo brzo smo povukli odlučne poteze. Razriješili smo Josipu Rimac i još nekoliko ljudi. Nama je cilj borba protiv korupcije. Bilo mi je najteže shvatiti da se tako nešto odvija dok se mi borimo za radna mjesta, dok se borimo sa suzbijanjem zaraze koronavirusom, dok osiguravamo sredstva od 22 milijarde za iduću godinu, da netko radi ovakve stvari. To se dogodilo. Odgovornost je osobna. Oni koji trebaju odgovarat će odgovarati. Očekujem da se unutar DORH-a, policije i suda utvrdi tko su ti iz službi koji probijaju ovakve mjere. To je bitno radi povjerenja u sustav i radi povjerenja u njihova posao”, kaže predsjednik HDZ-a.

Je li požalio što je Rimac imenovao državnom tajnicom?

“Pa u ovom trenutku sigurno da da, ali to tada nitko nije mogao znati da bi se ovako nešto moglo dogoditi”, odgovorio je premijer.

“Svaka aluzija na korupciju je negativna. Tako smo visoki standard postigli. Ja bih volio da se tako tretiralo i druge vlade. Siguran sam da ćemo dobiti povjerenje građana zbog svega što smo napravili. Naš najveći saveznik bit će hrvatski građani”, uvjeren je Plenković.

Bago je Plenkovića pitao i o predsjedniku Uprave Hrvatskih šuma Krunoslava Jakupčića, odnosno zašto nije pokrenuta procedura i njegove smjene, no Plenković je u nekoliko navrata rekao da je s njim situacija drugačija, a referirao se i na snimku koju je objavila Nova TV, a na kojoj se vidi susret jednog muškarca s Josipom Rimac u kafiću, nedugo prije njezina uhićenja. Nova TV je izvijestila da je na snimci Jakupčić, što je on opovrgnuo, a Plenković je također uvjeren da na snimci nije on, dok Bago kaže da će to utvrditi policija.

“U ovom trenutku nema razloga za njegovo razrješenje. On nije na snimci koju ste objavili bez da ste provjerili tko je na njoj. Dobili smo njegovo očitovanje. Kaže da nije on”, komentirao je premijer.

Plenković brani odluku o održavanju parlamentarnih izbora u srpnju i kaže da su odlučili imati izbore u razdoblju kad je situacija s koronavirusom mirnija. Osvrnuo se i na situaciju u metropoli nakon potresa, rekao je da je procjena da šteta iznosi 11 milijardi eura.

“Što se tiče Zagrepčana, ja sam Zagrepčanin, sutra ćemo podnijeti zahtjev europskom Fondu za solidarnost za sufinanciranje obnove Zagreba”, kaže premijer koji se ne boji reakcije građana metropole zbog kaosa oko brige za ljude i materijalnu štetu nakon razornog potresa.

Plenković poručuje da se Miroslav Škoro pokazao kao sjajan saveznik SDP-a, a uvjerava da po pitanju Drugog svjetskog rata i fašizma Vlada nije mogla biti jasnija.

Kaže da su puno učinili u svom mandatu, ali mu je žao da nisu napravili iskorak u smanjenju polarizacije Hrvatske, smanjenju govora mržnje…

“Ovi izbori su izbori između Bernardića, svojevrsnog eksperimenta, i mene. Mi ćemo pobijediti, u to sam uvjeren”, optimistično je rekao premijer u razgovoru za Dnevnik Nove TV.