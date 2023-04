PREMIJERA IZNERVIRALO PITANJE O SINU HDZ-ovca! ‘To stalno ubacivanje da je uvijek netko HDZ-ov, svi šušure da nam nešto nalijepe’

Autor: Mia Peretić

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanom obilježavanju 20 godina Hrvatske zajednice županija u Opatiji u Hotelu Četiri opatijska cvijeta.

Premijer je dao izjavu iz Opatije, poručivši da njegova Vlada transformira Hrvatsku.

“Činimo je kvalitetnijom, radimo to u partnerstvu sa županijom”, rekao je pa odgovarao na pitanja novinara.





Primorac najavio porezna rasterećenja za najugroženije skupine, a župan Komadina rekao da uzimaju općinama i gradovima, kako to komentira?

“U posljednjih par godina smo pokazali da nastojimo rasteretiti građane, ovo će biti novi paket poreznih rasterećenja, niz zakona koje ćemo donijeti tijekom jeseni, da se građanima povećaju neto primanja, Primorac je naznačio smjer da se onima s manjim primanjima podignu neto plaće, Vlada radi na tome. Što se tiče prihoda jedinica lokalne i područne samouprave, velikom reformom smo povećali prihode svima, osim možda najrazvijenijima, rezultati proračuna je suficit opće države”, rekao je premijer.

Kako ide zdravstvena reforma, u Zagrebu nedostaje hladnjača, u Sisku kreveta?

“Ovo u Sisku je Beroš komentirao, reagirao je na to. To je krajnje neobično da se to dogodi, onaj tko je učinio da dvoje pacijenata završi u sitom krevetu će odgovarati. Što se Sv. Duha tiče, to je pitanje za Možemo i Grad Zagreb, to isto nije u redu, očekujem da Ministarstvo od ravnateljice traži izvješće i da se to sanira”, kaže premijer.

Zatim je na red došlo osjetljivo pitanje trenutno velike afere s navodno lažnim covid testovima, koje je uvozio i državi prodavao sin HDZ-ovca.

“Ne znam, bio je u Rijeci slučaj sortirnice gdje je SDP-ov član, nisam čuo formulaciju SDP-ov sin ili pročelnica. Stalno ubacivanje da je uvijek netko HDZ-ov, lagano doživljavam kao kompleks nakon ankete od 31 posto, pa se svi šušure da nešto nalijepe HDZ-u”, komentirao je premijer.









Zatim će premijer u Umagu sudjelovati na svečanosti primopredaje ključeva stanarima POS-ovih stanova u Umagu.

Uz predsjednika Vlade bit će potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica te ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić.