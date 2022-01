PREMIJER ZAGONETAN NAKON SJEDNICE HDZ-a: ‘Bit će još feta salame, neću ništa reći!’ Govorio i o smanjenju PDV-a: ‘Sve je na stolu’

Autor: L.B.

Nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, održane u utorak poslijepodne, izjavu daje premijer Andrej Plenković.

Na samom početku, premijer je komentirao obnovu stana Frke Petešića.

“Nema nikakve obnove preko veze. U zgradi u kojoj su Državne nekretnine vlasnici, pokrenula se inicijativa i trebala je participirati tvrtka Državne nekretnine. Nema tu ničega, niti insinuacije da je tu nešto preko reda”, rekao je Plenković.

‘Bit će još feta salame’

Napomenuo je i kako smatra da će oporba tražiti način da napadne vlast o kojoj god se temi radilo.

“Sad će reć da je rast BDP iznad 10 posto slučajan. Ili da je to nešto loše. Situacija s HNB-om, vidi se da tu nema ništa što se tiče guvernera Vujčića. Bit će još feta salame”, rekao je, pa dodao:

“Sami će se pronaći oni koji destabiliziraju državu. Neću ništa reći. Pogledajte u zadnjih godinu dana koje su institucije bile pod metom – Crveni križ, Civilna zaštita, HGK, HOK, HRT, Ustavni sud, Vrhovni sud, USKOK, vojska, Stožer… Ja ne znam… Puno toga je neopravdano, lako se to nađe”, rekao je.

“Cilj je politički reći da ništa ne vrijedi i da treba zamiješati karte”, dodao je.

“Ne znam da su Državne nekretnine obnovili smo jedan stan, to treba njih pitati”, dodao je.

O smanjenju PDV-a i cijenama goriva

O opciji smanjivanja PDV-a zbog rasta cijena energenata premijer je rekao:

“Mi smo cijelo vrijeme, zadnje dvije godine vodili računa o građanima i gospodarstvu. I ljudi su ostali na nogama. Kad smo to sve osigurali u dvije godine pandemije, sad ćemo gledati i donijeti mjere da ublažimo udar na građane. Sve je na stolu. Više je alata, vode se intenzivne konzultacije. Kad dođe trenutak paketa, vidjet ćemo.”

‘Složili smo se da se proces obnove mora ubrzati’

Međutim, komentirao je i inicijativu oporbe za smjenu ministra Horvata:

“Sutra to neće biti tema. Kad to dođe, onda ide procedura, proći ćemo i to. Što se tiče sastanka koalicije, analizirali smo sve aktualne teme.

Ti sastanci drže koaliciju na broju, postoji potpora. Složili smo se da se proces obnove mora ubrzati. U prošlom mandatu imali smo napade na osobe, sad imamo institucije u salama varijanti.”

O povratku Hrvata i Fondu za obnovu

Plenković se dotaknuo i povratka građana u Hrvatsku.

“Vjerujemo da će se dio ljudi vratiti nakon što provedu neko vrijeme u EU. Nisu umrli, oni su naši državljani i ovo je program da ih privučemo i da se vrate. Nema problema, a da mi nismo rukama na njemu i da ga ne nastojimo riješiti”, istaknuo je.

O povlačenju sredstava iz Fonda za obnovu rekao je: “Ništa ne izbjegavam. Cijela histerija nastala je nakon što je tehnička korespondencija s nekim od naših resora puštena nekom od vaših kolega. Radimo na ubrzanju trošenja sredstava iz EU Fonda solidarnosti i razgovaramo s Komisijom o specifičnim pokolnostima, prvog i drugog potresa. Kad sve bude spremno, detaljnije ćemo o tome govoriti”, rekao je premijer.

O obnovi zgrade u kojoj živi njegov savjetnik Frka Petešić rekao je: “Inicijativa u toj kući dogodila se jer su stručnjaci pokrenuli inicijativu, to bi trebalo pozdraviti.”