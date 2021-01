PREMIJER PUCA PO ŠAVOVIMA! Pod velikim je stresom! Analitičar: ‘Plenković u zadnje vrijeme ima nekontrolirane emocionalne reakcije’!

Autor: Valneo Kosic

Vlada Andreja Plenkovića pod snažnim je pritiskom velikih kriza koje su zadesile našu zemlje unutar jedne godine. Epidemija koronavirusa, potres u Zagrebu, a onda i potres u Sisačko-moslavačkoj županiji, puno razorniji i smrtonosniji od onog u Zagrebu. Posljedice svega toga znamo. Mnogo žrtava i snažan udarac ekonomiji.

Sve dobro i loše što se tokom ove krize dogodi ide na leđa Andreja Plenkovića. U posljednje vrijeme, više lošeg nego dobrog. Čini se kako sav taj pritisak ostavlja posljedice na premijera i njegove najbliže suradnike, pa se i u konstantnoj komunikaciji između vlade i medija osjećaju pukotine.

Sve je više pokazatelja da se državne institucije nisu najbolje snašle nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji, ali Vlada greške ne želi priznati. Dapače, premijer je ogorčen na medijsko izvještavanje koje on vidi kao nepravedno. Slučajno se to saznalo, iako nije trebalo. Premijer to nije rekao u izjavi za medije, ali neslužbenim kanalima do javnosti je došlo kako se na zatvorenoj sjednici HDZ-a priča upravo o tome.

Premijerovi živci lagano opet pucaju, a da će ovo imati snažne loše posljedice po HDZ i Vladu smatra politolog i analitičar Davor Gjenero.

“To je potez koji nije nikako pametan i imat će loše posljedice za stranku. Rat s medijima za političku stranku uvijek može završiti samo loše. Stranka i Vlada moraju pronaći zajednički jezik i način kako uspješnije komunicirati s medijima, a ne ih doživljavati kao protivnike. Trebaju predstavljati ono što smatraju svojim uspjesima i pritom izbjegavati konflikte. Kada uđete u konflikt s medijima, dolazite u poziciju gubitnika“, govori nam Gjenero.

Ipak, Vlada je čini se svjesna koliko loše ovo izgleda u javnosti.

“Što se točno govorilo na toj sjednici ne možemo znati, ali jasno je da vodstvo stranke shvaća da obračun s medijima nije put kojim treba ići. Vidi se to iz izjave Gordana Jandrokovića koji je rekavši kako je onaj koji je to pustio van politički glup ili zlonamjeran”

U ovoj kaotičnoj situaciji gdje se Vlada pomalo izgubila i gdje su otkrivene velike rupe u državnom sustavu Civilne zaštite premijer polako počinje pokazivati emocionalne reakcije, pa je tako i sam na toj sjednici rekao kako mediji udruženi s oporbom žele umanjiti učinke njegove vlade nakon potresa.

“Predsjednik Vlade nalazi se u izrazito kriznom i stresnom periodu i to nije zbog medija nego zbog toga što mu se događaju ozbiljne krize jedna za drugom, a zbog svega ima i krizu u državnoj blagajni koja je žestoko ispražnjena zbog reakcije na tri velika incidenta. U takvim okolnostima osoba na njegovoj funkciji može reagirati i emocionalno, ali to za njega nikako nije dobro“, rekao je Gjenero koji smatra kako se premijer do sada dobro snalazio u medijskom prostoru. Ipak, premijer sada lagano gubi kontrolu nad svojim reakcijama.

“U ovakvoj situaciji obnašati izvršnu vlast mora biti izrazito stresno i osoba ako se ne kontrolira dovoljno jako u određenom trenutku reagira emocionalno. Treba uzeti u obzir da je i njegov prvi čovjek za odnose s medijima u samoizolaciji što sigurno otežava njihov rad osobito ako je Marko Milić bolestan. Premijera je očito u ovom trenutku ponijelo, ali Plenković je inače čovjek koji je dobro komunicirao s medijima i koji razumije medije, pa je i šteta da mu se ovo dogodilo”, zaključuje Gjenero.