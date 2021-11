PREMIJER PRELOMIO, REKAO KONAČNO ZBOGOM LAUCU: ‘Ne vidim kako možemo nastaviti suradnju’

Autor: M.P.

U utorak je održana zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a.

Nakon sjednice izjavu za medije dao je predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković.

Kratko je komentirao i što će biti s članom Znanstvenog savjeta Gordanom Laucom.

“Mi smo vidjeli da je imao objavu koja po svom sadržaju više spada u politikantstvo no u stručno savjetovanje Vlade. Sve što osobno izgovaraju članovi Znanstvenog savjeta, govore u svoje ime, no ovo danas je bio korak dalje, ne vidim koji je to naslov da on podupire sve one koji se ne bi trebali pridržavati mjera koje je donio stožer, ne vidim kako možemo nastaviti suradnju. Politikantski poziv na neposluh nije prihvatljiv”.

Za komentar smo zamolili i samog Lauca, a odgovor ćemo objaviti kada ga dobijemo.