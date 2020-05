PREMIJER PLENKOVIĆ POTVRDIO: EU poslala pomoć hrvatskom gospodarstvu, osigurano čak 10 milijardi eura

Autor: Dnevno

Predsjednik Vlade, Andrej Plenković obratio se javnosti nakon prihvaćanja plana oporavka gospodarstva kojeg je predstavila Europska komisija, a koji iznosi ukupno 750 milijardi eura.

“Vidjeli ste da je Komisija radila na planu gospodarskog oporavka Europe. To je zadaća koju smo dali i na Europskom vijeću. Taj plan je važan za cijelu Europu, a posebno za Hrvatsku. Ova kriza je neplanirana, posljedice su bez presedana. To pokazuje koliko je važna europska solidarnost. Hrvatska može vidjeti koliko je važno da smo članica EU. Naše članstvo nije apstraktno. To se vidi iz prijedloga EK”, rekao je Plenković.

“Usvojen je plan od 750 milijardi eura pomoći. Predložen je Višegodišnji financijski okvir od 1100 milijardi eura. Pouzdano možemo reći da je za Hrvatsku predviđeno deset milijardi eura kroz instrument “Nova generacija“. Bespovratna sredstva od 7,5 milijardi eura. Sredstva za oporavak gospodarstva. Povrh toga, sutra će Komisija predložiti i detaljniji višegodišnji okvir. Neću ići u detalje, ali alokacija je znatno bolja nego prijedlog u veljači. Sa ovim sredstvima koja su na stolu, uz procijenjeni pad BDP-a i hrvatskih potreba, došli smo do ovih izdašnih brojeva. U vremenu krize vidimo značaj članstva u EU. Idućih dana ćemo vas detaljnije izvijestiti”, zaključio je.