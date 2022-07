PREMIJER OTIŠAO VIDJETI KAKO SE RADE EUROKOVANICE: ‘Dobro je da smo dio eurozone, bit ćemo zaštićeniji u nošenju sa izazovima koji su pred nama’

Autor: Dnevno.hr

Hrvatska će 1. siječnja 2023. postati 20. zemlja eurozone, a u povodu tog događaja premijer Andrej Plenković je sudjelovao na svečanom obilježavanju početka proizvodnje hrvatskih eurokovanica.

“Osobno smo stekli uvid kako se kuju kovanice eura. S 1. siječnja Hrvatska postaje članica europodručja, što znači da to tada trebamo završiti sve logističke aktivnosti i pripreme za zamjenu hrvatskih kuna, a to podrazumijeva i kovanje kovanica ovdje kao i nabavljanja novčanica od strane HNB-a i to u dogovoru s drugim središnjim bankama”, kazao je premijer Plenković istaknuvši kako svi motivi na našim kovanicama predstavljaju našu državnost, našu povijest, našu novčarsku tradiciju, našu prepoznatljivost, kulturu.

“Sa svim aktivnostima koje slijede na vrijeme ćemo osigurati distribuciju kovanica i novčanica, ponajprije bankama, pošti FINA-i, a onda i svima ostalima neposredno pred 1. siječnja”, kazao je Plenković objasnivši kako će građani u prva dva tjedna moći plaćati i u kunama, ali kako će im se vraćati samo euri.





“U ovim globalnim okolnostima, dobro je da smo dio eurozone i bit ćemo zaštićeniji u nošenju sa svim izazovima koji su pred nama”, kazao je.

Kovanice radi 70-ak zaposlenika koji će se, kako kaže premijer, potruditi da se cijeli ovaj posao dovrši na vrijeme.

Raditi će se u tri smjene

“Počeli smo proizvodnju. Alati su spremni. Radit će se tri smjene da bi se do kraja ove godine otkovalo 420 milijuna komada hrvatskih eurokovanica s tim da će se iduće godine još nekih 230 milijuna otkovati komada po sadašnjem planu. Planiramo pustiti na tržište otprilike 3.700 tona kovanica i uz novčanice kojih će biti oko 350 milijuna koje će izaći na tržište eura, to bi trebalo zadovoljiti potrebe za gotovinom i zamjenu kune 1.1. kada do nje dođe”, kazao je guverner Boris Vujčić.

Riječ je o velikom logističkom naporu kojega prati i povlačenje sadašnjih kuna iz opticaja-

“Tu se radi oko milijardu i sto milijuna komada kovanica i 500 milijuna novčanica, pa možete zamisliti koja je to logistička operacija”, kazao je guverner.

O zbrinjavanju kovanica Vujčić kaže da je u dogovoru s vojskom dogovorena izgradnja kapaciteta za zbrinjavanje hrvatskih kuna.









“Dogovorili smo se izgradnju, a to će kasnije služiti vojsci za opremu”, dodao je.