PREMIJER OBJAVIO DOBRE VIJESTI! ‘Bit će neizvjesnosti, no očekujemo rast gospodarstva od 2,2, posto’

Autor: Mia Peretić

Održava se sjednica Vlade na kojoj će usvojiti Nacionalni program reformi za ovu godinu te Program stabilnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2024. – 2026.

Na dnevnom je redu sjednice i izvješće na interpelaciju 21 oporbenog zastupnika o radu Vlade radi postupanja vezanih uz potporu bankama koju je Vlada dala u postupku pred sudom EU po predmetu C-567/20 te radi sporazuma Vlade i banaka na temelju kojeg su OTP, RBA, PBZ, ZABA, Erste i Sberbank odustale od tužbe protiv države.

“Imali smo niz posjeta, došao nam je povjerenik nadležan za industriju s kojim smo pričali o gospodarskim temama i agresiji na Ukrajinu, izdvojio bih posjet Osijeku, otvoren je veliki gospodarski centar, investicija od skoro 10 milijuna eura, jako dobar projekt koji će omogućiti kvalitetniju organizaciju sajmova. Što se tiče Slavonije, ministar Butković je bio na početku gradnje etape brze ceste. U nedjelju smo bili na obljetnici u Jasenovcu, izrazili pijetet prema žrtvama i zatočenicima, imali smo jedinstvenu komemoraciju. Jučer je iz Ukrajine stiglo 19 ranjenika, Medved ih je dočekao, to je dogovor iz posjeta Kijevu prije nekoliko tjedana. Zbrinuti su u liječničkim ustanovama. Želimo im dobar oporavak, to je oblik solidarnosti. Održali smo telefonsku sjednicu Vlade, utvrdili smo najviše maloprodajne cijene nafte, došlo je do pojeftinjenja goriva. Bez Vladinih mjera gorivo bi bilo skuplje 20 centa po litri. Danas smo u Karlovcu, sutra u Opatiji. Susrest ćemo se i s albanskim predsjednikom”, rekao je.

Od tema od posebne važnosti, istaknuo je proces obnove.

“Do kraja lipnja iskoristit ćemo svih milijardu eura za obnovu Banovine i Zagreba, pozivam sve korisnike i izvođače ta ulože napor, nakon toga ide milijarda i 200 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Usvojit ćemo Nacionalni program reformi, 56 je trajnih mjera, dodano je skoro 29 mjera u područjima gospodarstva i obnove. Usvojit ćemo i Program stabilnosti, no izdvajam ono važno. glavnu okosnicu vođenja ekonomske politike u narednom razdoblju je odgovorno vođenje javnih financija. Zahvaljujući ustrajnosti u toj politici smo stvorili fiskalni prostor za intervencije i stekli kredibilitet kod međunarodnih institucija. Prepoznali su naš smjer vođenja države, cilj je povećati rast gospodarstva, održati društvenu koheziju i biti na tragu klimatskih politika, zelene tranzicije i digitalne transformacije. Koristit ćemo sve instrumente, strukturne fondove. Naše projekcije za srednjoročne razdoblje su realne, lani smo ostvarili rast od 6,3 posto, u okružju brojnih napetosti smo omogućili pakete pomoći građanima u prošloj godini, u posljednje vrijeme smo dali 6,8 milijardi pomoći građanima i gospodarstvu. Imali smo fiskalne snage za to jer smo vodili računa o odgovornim financijama. U tom kontekstu smo ostvarili proračunski višak, smanjili javni dug za 10 postotnih bodova. Hrvatska je jedina država od početka ruske invazije koja je po tri agencije imala podignut kreditni rejting. Iduće razdoblje će biti karakterizirano nastavkom neizvjesnosti, očekujemo rast gospodarstva u 2023. od 2,2, posto”, rekao je Plenković.

