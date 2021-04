PREMIJER BI MOGAO HODATI SAM? Milanovićev savjetnik uvjeren u predsjednikovo povlačenje vojske iz Okučana, ’Oni mu se ne smiju suprotstaviti’

Savjetnik predsjednika RH, Dragan Lozančić gostovao je u RTL-u Danas gdje je prokomentirao sukob premijer i predsjednika oko obilježavanja obljetnice Bljesak. Tvrdi kako predsjednik svoje odluke donosi u skladu s Ustavom i zakonom. Govori dalje kako misli da će s predsjednikom na obljetnici sudjelovati i vrh Hrvatske vojske. “Zakon o obrani je tu jasan. Ustav je tu vrlo jasan da je predsjednik Republike vrhovni zapovjednik i odgovornost za tako nešto je njegova”, rekao je.

“Republika Hrvatska nije izmislila pojam i koncept vrhovnog zapovjednika. To postoji već 200 godina, i ujedinio je civilnu i vojnu vlast u jednu osobu. U slučaju Republike Hrvatske Ustav ne pravi razliku između rata i mira, nego je predsjednik uvijek vrhovni zapovjednik. Uz sve ove zakonske i ustavne promjene koje smo imali u 30 godina, ta rečenica je ostala ista”, dodaje.

Upitan može li predsjednik zabraniti vojnicima da idu u drugi protokol govori kako je u takvim uvjetima moguće drugačije tumačiti jednu te istu stvar. “Imamo članke 58. do 64. Zakona o obrani, koji govore o korištenju oružanih snaga u dvije varijante”, ističe pa pojašnjava kako se jedna odnosi na krizne situacije, katastroge, velike nesreće, potporu policiji i slično dok se druga odnosi “u slučajevima kad se pruža ili kad se iznimno koriste oružane snage u potpori ili humanitarnoj pomoći civilnim vlastima, lokalnim vlastima ili civilnom društvu. I to je to”.

Vojna vlast

Ističe dalje kako je zasad u planu da sve vojne osobe budu u protokolu predsjednika, a može li on vojnicima zabraniti da budu u protokolu premijera, Lozančić odgovara diplomatski: “Nigdje ne piše da on to ne može zabraniti. Da on to ne može, ne bi bio vrhovni zapovjednik u punom smislu. A zašto nešto zabranjuje, to pitajte njega. On zasigurno ima svoje razloge”, rekao je.

Tvrdi i kako misli da vojnici ne mogu samostalno doći na protokol premijera, a upitan o tome što je predsjednik mislio kada je rekao da u Okučanima očekuje cirkus, govori da treba pitati njega.

Zaključuje i kako ne očekuje isticanje ustaških obilježja, a u slučaju da do njih ipak dođe, smatra da će predsjednik postupiti kao i ranije, a to znači da će napustiti obljetnicu.