Prema Hrvatskoj grabi novi toplinski val i opet nosi neugodnu pojavu: ‘Imat će žućkasti sjaj’

Autor: B.T.

DHMZ za petak prognozira pretežno sunčano, poslijepodne vrlo toplo, ponegdje i vruće vrijeme. Ujutro će u unutrašnjosti mjestimice biti magle, dok će vjetar na kopnu biti većinom slab, popodne ponegdje do umjeren južni i jugoistočni. Uz obalu ujutro burin, zatim umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32 °C.

Kako navodi meteorolog N1 televizije Bojan Lipovšćak, pod utjecajem visokog tlaka stacionarne anticiklone nad Sredozemnim morem i južnom Europom prevladava vedro stabilno i suho vrijeme.

“Ciklonalni poremećaji s Atlantika premještaju se nad sjevernom i srednjom Europom sjevernije od Alpa. Nad zapadno Sredozemlje i Pirinejski poluotok jugozapadni vjetrovi donose topao zrak sa sjeverozapada Afrike koji će se idućih tjedan dana premještati preko Sredozemlja prema istoku. Vrhunac novog toplinskog vala s temperaturama do 38 stupnjeva u našim krajevima bit će krajem idućeg tjedna”, navodi Lipovšćak.

Na Jadranu u noći iznad 20 stupnjeva

Meteorolog navodi kako se u subotu očekuje nastavak sunčanog i stabilnog vremena, dok će u kotlinama unutrašnjosti ujutro biti moguća kratkotrajna magla uz jutarnje temperature zraka od 10 do 15 stupnjeva. Na Jadranu se, pak, očekuje topla noć s temperaturom oko i iznad 20 stupnjeva Celzijevih, dok će se najviše dnevne temperature zraka kretati od 28 do 34 stupnja.

Krunoslav Mikec, meteorolog DHMZ-a za HRT navodi kako će mjestimice u nedjelju i ponedjeljak te prema sredini tjedna biti povećana vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom. No, njih u te dane može biti samo ponegdje na sjevernom Jadranu.









“Nedjelja sunčana uz prolazno naoblačenje u sjeverozapadnim krajevima i unutrašnjosti. Temperature zraka u daljnjem porastu tako da će jutarnje temperature u unutrašnjosti biti od 13 do 18, a na Jadranu iznad i oko 21 stupnjeva – po meteorološkoj nomenklaturi kad je minimalna temperatura viša od 20 stupnjeva to je dan s toplom noći. Poslijepodnevne temperature zraka od 28 do 34 stupnja, po meteorološkoj nomenklaturi dan s maksimalnom temperaturom višom od 30 stupnjeva je vruć, dan a s maksimumom od 25 do 30 stupnjeva topao dan”, navodi meteorolog Lipovšćak i zaključuje kako će idući tjedan temperature biti u porastu pa će do kraja tjedna ponovo doseći vrijednosti i do 38 stupnjeva.

Nebo će opet imati žućkasti sjaj

“Topao afrički zrak koji struji nad naše krajeve donijet će ponovo manje količine pijeska te će nebo ponovo sjajiti žućkastim sjajem”, navodi Lipovšćak.