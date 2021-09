PRELAZILA PRUGU I PALA: Preko Osječanke prešla čitava kompozicija putničkog vlaka! Prošla je s – ogrebotinama!

Autor: Daniel Radman

Nevjerojatnu sreću imala je jedna Osječanka koja je pukom srećom preživjela nalet vlaka. Čitava kompozicija putničkog vlaka koji je prometovao od Belog Manastira prema Osijeku prešla je preko ženinog tijela, a ona je prošla tek s – ogrebotinama, otkriva Glas Slavonije.

Dogodilo se to na “divljem prijelazu” između osječkih naselja Drvljanika i Sjenjaka. U trenutku kad je nailazio vlak ona je pala između tračnica, a to joj je na koncu i spasilo život. Prava je sreća što se nakon pada nije pomicala. Strojovođa je trubio, pokušao je upozoriti, potom i kočio, no žena je procijenila da će stići prije. No, saplela se i pala.

Strojovođa je pojasnio da u ovakvim situacijama ne može naglo zaustaviti vlak jer ga nosi inercija tereta. Ne treba previše napominjati koliko je olakšanje doživio kad je shvatio da je žena živa i neozljeđena.

“Protrnuo sam, uplašio sam se za njezin život, ali u tako kratkom vremenu, odnosno na maloj udaljenosti teško je zaustaviti vlak na mjestu, iako se na toj dionici vozi, kako mi to kažemo, “kolodvorskom brzinom”. Čim sam uspio zaustaviti vlak, potrčao sam van iz kabine vidjeti što se dogodilo. Bilo mi je loše i strahovao sam od najgorega”.

Ipak, na koncu je sve poršlo dobro. Na istom mjestu, podsjeća novinar Glasa, također je izbjegnuta fatalna nesreća. Tada je vlak udario ženu, no i ona je uspjela preživjeti.