PREKIPJELO IM S KORUPCIJOM CESTOVNIH POLICAJACA! Nema više na ruke, evo kako će od sada naplaćivati kazne

Autor: Ivor Kruljac

Hrvatski policajci ovih se dana educiraju u korištenju POD uređaja, kako građani od prvog srpnja ove godine više neće moći plaćati prometne kazne na ruke, s gotovinom. U tijeku je edukacija policijskih službenika o načinu korištenja POS uređaja, a gotovinska naplatu prometnih kazni s početkom srpnja više neće biti moguća.

MUP navodi kako je u suradnji sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva i Financijske agencije već nabavila 600 POS uređaja raspoređenih po uprava diljem države, a već su u uporabi u policijskim ophodnjama, motociklistima, ophodnim brodovima, čak i na graničnim prijelazima.

Aktualna edukacija, za potpuni prijelaz na nove uređaje, omogućit će, ističe MUP, brže, efikasnije i transparentno funkcioniranje na mjestu počinjenja prekršaja. Time MUP slijedi preporuke, kako vlastite interne revizije, tako i preporuke stručnog tijela Vijeća Europe specijaliziranog za sprečavanje korupcije, GRECO-a, čije peto izvješće na ovaj način savjetuje borbu protiv korupcije u policijskim krugovima.





Ne brinite se ako nemate karticu

“Građaninu koji, putem POS uređaja, plati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja uručit će se Potvrda da su novčana kazna i troškovi postupka plaćeni, i slip o obavljenoj transakciji putem POS uređaja. Plaćanjem novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja za prekršaj za koji je kao kazna propisana samo novčana kazna do 2.000,00 kuna za fizičku i odgovornu osobu u pravnoj osobi, do 5.000,00 kuna za okrivljenika fizičku osobu obrtnika i fizičku osobu koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću i do 15.000,00 kuna za pravnu osobu i s njom izjednačene subjekte, iznos kazne umanjuje se za polovicu iznosa”, poručuju iz MUP-a.

Dodaji i kako, ukoliko građanin želi platiti kaznu na mjestu događaja, ali nema karticu ili dovoljno sredstva na njoj, može dobiti Obavijest o počinjenom prekršaju nakon čega će se smatrati da je kazna plaćena na mjestu događaja. Međutim, ako građanin ne želi platiti kaznu, nevolje će mu se, kao i do sada, samo pogoršati.