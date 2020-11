PREGOVORI ZASAD NE IDU DOBRO! Ministar Aladrović se brani: ‘Nismo u strahu zbog prosvjeda’

Poduzetnici su bijesni na Vladine ekonomske mjere. Vrhunac je to napetih odnosa, koji traju tjednima i kraj im se još ne vidi jer pozicije se nisu pomakle ni malo prema konkretnom rješenju.

Ministar rada Josip Aladrović, upitan o današnjem sastanku s ugostiteljima, kaže kako nije očekivao rasplet kakav se dogodio.

“Nismo očekivali, ali odmah moram reći – ne bojimo se prosvjeda. Razgovarali smo s danas s više udruga poduzetnika, poslodavaca o mjerama Vlade i o tome što Vlada može učiniti za sve one kojima je rad obustavljen, prije svega, ali razmišljamo i srednjoročno i dugoročno i u postpandemijskoj fazi”, poručuje ministar gostujući u Dnevniku Nove TV.

Zašto smanjenje PDV-a nije bila jedna od opcija, ministar odgovara kako prvo mora predstaviti mjere koje su donesene.

“Išli smo s tri različita seta mjera, to je jedna mjera za očuvanje radnih mjesta koja ima fokus na radnicima i na očuvanju zaposlenosti, što od prvog dana krize čuvamo i što smo uspjeli očuvati, sad to možemo vidjeti. Drugi dio se odnosi na rješavanje kratkoročne i srednjoročne likvidnosti, tzv. COVID kredite, u iznosu od milijardu i 300 milijuna kuna i treći dio koji se odnosi na pokriće fiksnih troškova, odnosno jednog dijela fiksnih troškova za sve one kojima je rad onemogućen”, rekao je.

Govoreći o PDV-u, ministar kaže kako se sad razgovara o kratkoročnim mjerama i kako prevladati ovu krizu.

“PDV kao tema, odnosno porez na dodanu vrijednost u ugostiteljstvu je tema dugo kao nešto o čemu se razgovara. Sada nije trenutak za rješavanje strukturnih problema, nego za donošenje kratkoročnih mjera, a nakon toga smo ostavili mogućnost da razgovaramo ili, kako su poduzetnici rekli, ostavili smo otvorena vrata da razgovaramo o svim onim strukturnim promjenama koje su potrebne da bi ekonomija bila otpornija. Ne bih rekao da su ovo vatrogasne mjere, nego su mjere kojima mi nastojimo u ovom trenutku očuvati zaposlenost i očuvati poslovnu aktivnost”, kaže Aladrović.