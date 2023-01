PREGAZILA GA JE LADA NIVA! Još jedan utjecajni Rus završio mrtav: Bio je prijatelj Putinovog najodanijeg čovjeka

Bivši čelnik naftom bogate ruske regije Dagestan, 61-godišnji Magomed Abdulajev, umro je nakon što je na njega naletio automobil dok je u Mahačkali, glavnom gradu regije, prelazio cestu. On je posljednji u dugom nizu istaknutih osoba bliskih režimu Vladimira Putina koji su umrli u posljednje vrijeme pod zagonetnim okolnostima.

Abdulajev je bio blizak bivšem ruskom predsjedniku i premijeru, Dmitriju Medvedevu, jednom od najradikalnijih ljudi iz Putinovog kruga otkako je počela ruska agresija na Ukrajinu. Abudlajeva je udarila Lada Niva. Iako je odmah prevezen u bolnicu, preminuo je od teških ozljeda. Izvješća govore da je prelazio cestu na nedozvoljenom mjestu, odnosno izvan pješačkog prelaza, kada je na njega naletjela Lada Niva kojom je upravljao 55-godišnji vozač. Ne zna se je li policija vozača uhitila i ispitala.

Former Prime Minister of Dagestan has died in a car accident in Makhachkala





Russian media reported that Magomed Abdulaev became the victim of a car collision while crossing the road in the wrong place.

By the way, the former Prime Minister was a friend of Dmitry Medvedev. pic.twitter.com/OKpc84iiU8

