PREDSTAVNICI VELEDROGERIJA, BEROŠ I MARIĆ U UTORAK NA SASTANKU, Kulić: ‘Nadamo se da će se pronaći rješenje te da će nam platiti dugove’

Autor: Sanja Plješa

U utorak se održava sastanak u Ministarstvu zdravstva, a očekuje se i dolazak ministra financija Zdravka Marića.

Sastanak će se održati s predstavnicima veledrogerijama jer su njihovi vlasnici nezadovoljni s dobivenih 900 milijuna kuna.

“To je jedna četvrtina od onoga što nam treba. Tražili smo 3,5 milijarde kuna. Tih 900 milijuna kuna nismo ni dobili. Od toga su u petak 600 milijuna kuna dobile ljekarne. To nije dostatno za redovnu opskrbu, ali možda će biti dostatno da se odblokira dio isporuke lijekova”, rekao je Tomislav Kulić, predsjednik Udruženja trgovine na veliko farmaceutskih proizvoda pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK).

Potrebno usklađenje sa zakonskim rokovima

“Sanacija je bila u studenom. S njom smo bili djelomično zadovoljni. Želimo urediti poslovanje i uskladiti sa zakonskim rokovima što znači rok plaćanja 60 dana. Dug je takav, kakav je. Nažalost, covid situacija je također uzrokovala ovu situaciju. Bez isplate 3,5 milijarde kuna ne možemo osigurati opskrbu lijekova od strane naših dobavljača”, istaknuo je.

Na upit o tome što misli o izjavi premijera prema vlasnicima veledrogerija da “oni imaju dovoljno”, odgovorio je kako ne bi polemizirao s njim te da u “uvjetima ovakvog dužničko-vjerovničkog odnosa ovakva retorika nije primjerena”.









Smatra da nije rješenje povećavati izdvajanja građana za zdravstvo koje sada iznosi visokih 16,5 posto.

Jesu li Plenković i Beroš nekoordinirani nije htio komentirati već je rekao da im je zadatak zajednički te se nada kako “će oni pronaći rješenje”.

“Od 65 bolnica njih 64 ne posluju u skladu sa zakonskim rokovima, a riječ je o plaćanju. Ta činjenica govori o tome da nešto nije u redu sa sustavom i treba ga mijenjati. Problem s dugovima prema veledrogerijama nije nastao preko noći. U zadnjih 25 godina bilo je nekoliko sanacija, odgovornost snose sve administracije i vlade do sada. Na Plenkoviću je odgovornost da taj sustav konačno uredi. Nudimo na neki način i mi konstruktivnost i rješenja da se taj problem prevlada”, rekao je Kulić.









Očekuju da im se plati dio duga do kraja travnja

Smatra pozitivnim da je došlo do poziva za sastanak. Veledrogerije će tražiti 3,5 milijarde kuna i to pod hitno. Potražuju još 2,6 mlijarde kuna i očekuju da to do kraja travnja bude plaćeno. Na preostali dio duga oko tri milijarde kuna, veledrogerije su spremne još malo pričekati.

“Svaka veledrogerija ima neku svoju poslovnu politiku i ako do toga ne dođe, pokrenut će neke svoje restriktivne mjere, ali vjerujem da do toga neće doći”, naglasio je Kulić. Inače, ukupni dug prema veledrogerijama je oko 13,5 milijardi kuna.

“Treba podmiriti dospjele obveze i čim prije poduzeti reformske korake te dogovoriti usklađenja”, smatra Kulić. “Vlada i administracija moraju pronaći rješenje”, zaključio je.