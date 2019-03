Predstavnici radnika i sindikata Uljanika krenuli u Zagreb na sastanak s predsjednicom Grabar – Kitarović

Autor: Hina

Predstavnici radnika pulskog Uljanika predvođeni čelnicima sindikata koji djeluju u pulskom brodogradilištu, otputovali su u srijedu u Zagreb gdje će ih poslijepodne primiti hrvatska predsjednica Kolinda Grabar – Kitarović u svome Uredu na Pantovčaku.

Sindikati su krajem prošlog tjedna pozvali predsjednicu Republike u Pulu kako bi se osobno uvjerila s teški stanjem u kojem su već sedam mjeseci radnici Uljanika zbog neisplate plaća, a ona im je izrazila potporu i pozvala na razgovor u svoj Ured u Zagrebu.

„Vlada je očigledno naumila riješiti problem s Uljanikom, što svjedoče i jučerašnja uhićenja, Netko napokon mora preuzeti odgovornost na sebe i donijeti konačnu odluku. Volio bih da to rješenje bude za nas pozitivno, da to bude rješenje s programom restrukturiranja i da nam se odmah isplate plaće“, izjavio je za Hinu uoči odlaska u Zagreb predsjednik Štrajkaškog odbora i čelnik Jadranskog sindikata Boris Cerovac, zahvalivši se još jednom predsjednici Kolindi Grabar – Kitarović na potpori.

Član nadzornog odbora Uljanika iz redova zaposlenika Samir Hadžić kazao je kako će predstavnici radnika i danas od predsjednici tražiti potporu.

„Mi tražimo potporu od bilo koga koji nam je spreman dati i koji ima trunku razuma i razmišljanja da brodogradnja nije, kako nas proglašavaju rupa bez dna, već je to jedina strateška industrija u Hrvatskoj“, rekao je Hadžić.

Radnici Uljanika su danas sedmi dan u štrajku a prema informacijama iz Štrajkaškog odbora, tijekom jučerašnjeg dana brodogradilište Uljanik je napustilo 30-tak kooperanata. Riječ je o radnicima iz Ukrajine i Poljske koji su radili za brodovlasnika na polarnom kruzeru. a napustili su Uljanik jer im Štrajkaški odbor nije dopuštao da uđu u krug brodogradilišta i rade.

„Mi smo sada ušli u jednu nezgodnu situaciju kada govorimo o kooperantima. Do sada smo izlazili ususret brodovlasnicima jer su to ljudi koji nam daju posao i do sada su kooperanti radili na polarnom kruzeru, neovisno o tome što mi nismo dobivali plaću. Sada je Štrajkaški odbor donio odluku da se i njima zabrani rad i očekujemo njihovo razumijevanje”, rekao je član Nadzornog odbora Uljanika Hadžić.

“Svjesni smo da oni trpe štetu, žao nam je zbog toga, no situacije je takva da mi već sedam mjeseci nismo dobili plaću i da smo nešto trebali poduzeti“, dodao je.

Inače, dvanaest čelnih ljudi Uljanika i 3. maja uhićeni su u utorak u akciji Uljanik, koja se provodi na istarskom i riječkom području, Policija je uhitila ukupno 12 osoba koje se sumnjiči za kaznena djela zloporabe u gospodarskom poslovanju i subvencijsku prijevaru, počinjenih na štetu brodogradilišta u Puli i Rijeci i državnog proračuna. Materijalna šteta procjenjuje na više od 1,2 milijarde kuna.

Policija od rujna 2018. provodi kompleksno kriminalističko istraživanje međusobnog poslovanja trgovačkih društava koja posluju unutar Uljanik grupe, kojoj pripada i brodogradilište u Rijeci, te poslovanje društava iz Uljanik grupe s drugim poslovnim subjektima.

Zbog opsežnosti i složenosti kriminalističkog istraživanja jučer je u akciji sudjelovalo više od 100 policijskih službenika, a u Rijeci je ustrojen Stožer iz kojeg se sve koordinira.

U akciji Uljanik su privedeni bivši predsjednik Uprave Uljanik grupe Gianni Rossanda, bivši predsjednik Uprave Uljanik grupe Anton Brajković, bivši članovi Uprave Marinko Brgić i Veljko Grbac, predsjednik Uprave 3. maja Maksimilijan Percan, direktor Uljanik plovidbe Dragutin Pavletić, direktor Uljanik Shipmanagmenta Darko Šorc, bivši direktor Uljanik Brodogradilišta Silvan Kranjc, direktor Uljanik Pomorstva za usluge Elvis Pahljina, bivši direktor Uljanik Brodogradilišta Eduard Milovan, te bivši direktori 3. maja Zdravko Pliško i Domagoj Klarić.