Predstavnici lobija koji rade na privatizaciji HEP-a piju kave s Troskotom: Koji je Mostov interes u aferi HEP?

Autor: Iva Međugorac

Nesuđeni zagrebački gradonačelnik i donedavno ponajmanje eksponirani saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot već neko vrijeme plijeni pažnju svojim saznanjima o aferi s viškom plina u HEP-u. Poznato je da Mostovci spoznaje o ovoj aferi koja je uzdrmala vodstvo HEP-a, ali i vodstvo HDZ-a pripisuju sebi te da tvrde kako se oni pri tome bore isključivo za interese građana.

No, prije svega ostaje nejasno od kuda uopće Troskotu podaci o viškovima plina s kojima je izašao u javni prostor, a zbog čega se i unutar HDZ-a polemiziralo o tome kako postoji mogućnost da je podatke dobio od ministra gospodarstva Davora Filipovića i njegova savjetnika Lovrinčevića koji su nastojali rušiti postojeću upravu HEP-a te eliminirati i samog premijera Andreja Plenkovića kako bi nakon idućih izbora ušli u koaliciju s Mostom te zavladali državom, ali i energetskim sektorom, koji je ujedno najprofitabilniji sektor koji je u izravnoj sprezi s državom i državnom politikom.

Nešto je čudno u Troskotovim istupima

Da je nešto čudno u Troskotovim i istupima ostatka Mostovaca dalo se naslutiti i tijekom one famozne, povijesne izvanredne sjednice Sabora na kojoj je oporba od Plenkovića tražila ostavku predsjednika Uprave HEP-a Frane Barbarića, ali ne i ostavku ministra Filipovića i njegova savjetnika Lovrinčevića, dvojca koji i jest zadužen za energetski sektor, i dvojca koji je od strane HEP-a bio pravodobno upozoravan na problematiku s viškom plina, što uostalom dokazuju i dopisi koje je po izbijanju afere u HEP-u objavio Nacional.





Ovih je dana pak Večernji list objavivši fotografiju Troskota iz jednog zagrebačkog kafića u kojem mu društvo rade Milan Puharić i Alen Bubanović te HDZ-ovac i nekadašnji HEP-ovac Anđelko Jeličić otvorio novi niz pitanja i novu dimenziju priče o aferi u HEP-u pa u svemu tome ostaje nejasno za čije interese Troskot radi i jesu li Mostovci doista borci za građane ili su pak i ovdje po srijedi lobiji kojima je u interesu zaposjesti energetski sektor.

Temeljem onoga što se iz napisa u spomenutom mediju može iščitati, autori članka aludiraju na to da postoji mogućnost da netko od navedene družine s kave piše govore Troskotu, a osim toga postoji mogućnost i da Mostovac selektivno pruža informacije javnosti s namjerom da utječe na javne nabave u HEP-u. Nije nepoznanica da je i Barbarić u svojim posljednjim medijskim istupima tvrdio kako ga pokušavaju srušiti lobisti kojima potpomaže Most, a koji imaju namjeru privatizirati HEP.

Troskot potvrdio da ispija kave sa ljudima iz energetskog sektora

Ni sami Troskot nije pokušavao skriti da s navedenom ekipom s vremena na vrijeme zna popiti kavu baš kao što kave ispija i s mnogim drugima iz energetskog sektora, u čemu on ne vidi ništa sporno. Zanimljivo je međutim spomenuti kako je Puharić bivši član upravnog vijeća HERA-e, ali i lobist kojemu je upravo Barbarić svojedobno zabranio ulazak u zgradu HEP-a radi čega je Puharić najavljivao da će ga tužiti pozivajući se na kršenje radnog prava i nanošenje materijalne štete, no ostaje nepoznato je li Puharić doista tužio predsjednika Uprave HEP-a ili se odlučio za neke druge metode pritiska.

Poznato je zato da je Nacional o ovom slučaju izbacivanja pisao početkom kolovoza prošle godine pa se tamo tvrdilo kako je Barbarić samoinicijativno zabranio Puhariću ulazak u zgradu. Pri tome se Puharića u ovom mediju predstavilo kao energetskog konzultanta i predstavnika ‘jedne velike francuske korporacije’ koja godinama surađuje s HEP-om na nizu zajedničkih poslova. Ono što se također pisalo jest da je Puhariću ulazak u zgradu HEP-a zabranjen iako je on u HEP stigao kako bi s nadležnim direktorima i članovima Uprave razgovarao u projektu revitalizacije Termoelentrane Rijeka za koju je zainteresirana inozemna tvrtka koju Puharić zastupa.

I prije ovih događanja Puharić je u javnom prostoru istupao kao predstavnik Francuske elektroprivrede u Hrvatskoj, a pored toga on je poznat i kao ekspert za energetiku koji je bio angažiran u stranci Promijenimo Hrvatsku iza koje stoji profesor Ivan Lovrinović s kojim je u više navrata pohodio konferencije za medije u prošlom sazivu Sabora u kojem je Lovrinčević bio zastupnik.

Puharić se po svemu sudeći na sve načine pokušao ugurati u politiku pa se tako pojavio i na devetom mjestu liste koju je predvodio nesuđeni predsjednik i nekadašnja kratkoročna politička zvijezda – Mislav Kolakušić koji je u međuvremenu uspio doći do Bruxellesa i Europskog parlamenta, otkako ga se u javnom prostoru sve manje čuje i vidi.









HEP-ovci s Puharićem odlazili u Francusku

Treba napomenuti i to da je HEP javnost svojevremeno obavijestio o suradnji s francuskom energetskom kompanijom – EDF na Puharićevu inicijativu, a pojedini predstavnici HEP-a odlazili su u Francusku u stručni posjet upravo s Puharićem, s tim da je naša energetska tvrtka trebala kupiti francuska brojila o čemu je izvještavao Globus sredinom ljeta 2017. godine u tekstu pod naslovom ‘HEP će potpisati ugovor s francuskom elektroprivredom EDF-om u području pametnih mreža i brojila’. U tom se tekstu tvrdi da su predstavnici HEP-a u posjet Francuskoj išli na inicijativu energetskog stručnjaka Puharića koji je u EDF Labu radio pet godina, a koji i tijekom posljednje dva desetljeća surađuje s tom institucijom.

Spomenimo da se ovaj posjet odvijao u vrijeme kada je na čelu HEP-a kao predsjednik Uprave sjedio Perica Jukić koji je bio na glasu kao HNS-ov kadar. No, kako se promijenila vlast, tako se promijenilo i Jukićevo političko opredjeljenje pa se ovaj zbližio s Mostovcima koji su se snažno zalagali za njegov ostanak na vodećoj poziciji u HEP-u, od kuda je Jukić maknut u prosincu 2017. godine kada na njegovo mjesto stiže Barbarić. Podaci s Linkedina otkrivaju da je Jukić i nakon toga ostao u HEP-u premda je ‘sklonjen’ na poziciju savjetnika. O Jukićevom prelasku iz HNS-a u Most svojevremeno je progovarao bivši ministar gospodarstva i nekadašnji šef HNS-a.









Tako je svojevremeno Vrdoljak nakon što su ga mediji počeli povezivati s imenovanjem Jukića, uz čije su se ime povezivale glasine o namještanju natječaja u HEP-u poručio kako Jukić nema veze s HNS-om napominjući da se to nije događalo u vrijeme dok je on bio na čelu tog resora ocijenivši sramotnim to što Most radi Schindlerove liste podsjećajući da su oni ti koji vode energetski sektor, što u to doba odnosno tijekom prosinca 2016. godine i jest bilo tako.

Zanimljivo je kada se govori o Puhariću spomenuti i to da njegovoj tvrtci Enedis posljednjih godinu dana osjetno padaju prihodi. Tako je primjerice tijekom 2022. godine prema podacima FINA-e uprihodio 247.110 kuna, uz skromnu dobit od 2.385 kuna. Zgodno je reći i to kako je tijekom 2017. godine, u Jućićevoj eri na čelu HEP-a Puharić imao osjetno veće prihode u iznosu od 675.000 kuna te dobit od 133.000 kuna.

Tko je Jeličić s kojim je Troskot uslikan?

Jeličić koji je također s Troskotom nedavno ispijao kavu široj javnosti nije previše poznat, riječ je o umirovljeniku na pragu 80-tih koji je godinama radio za HEP-ove partnerske tvrtke, a neko vrijeme bio je i savjetnik za vanjske nabave koji je taj posao kako sam tvrdi radio za nula kuna. O Jeličiću je svojedobno iscrpno izvještavao naš tjednik 7dnevno postavljajući intrigantno pitanje – kako za nula kuna ući u HEP-ove poslovne tajne o čemu su nam pojedinosti otkrivali sami djelatnici HEP-a, dok je usporedno s time Jeličić tvrdio kako je i nekadašnjeg ministra gospodarstva koji je u politiku ušao preko Mosta Tomislava Panenića upozoravao na događanja u HEP-u upućujući mu kritike što nije poduzeo energične mjere kao predsjednik Skupštine HEP-a te je pri tome predlagao Vladi da promijeni NO HEP-a kojim je tada predsjedao Nikola Bruketa kojega je imenovao nekadašnji premijer, a današnji predsjednik Milanović.

Sve to možda ne bi niti bilo pretjerano značajno da u HEP-u tada nisu govorili i o Jeličićevom krimenu. Naime, on je s HEP-om potpisao ugovor za nula kuna kao vanjski savjetnik ove državne tvrtke. Iako je dio zaposlenika HEP-a tražio da Jeličić javno podastre taj svoj ugovor propitkujući i njegovo obrazovanje, to se nikada nije dogodilo, a pored toga ostalo je nejasno zbog čega je Jeličić uopće pristao raditi za nula kuna i je li taj svoj posao možda kompenzirao uvidom u sve poslovne tajne HEP-a koje su kao što je iz današnje perspektive vidljivo od vitalne važnosti za opstojnost ove državne tvrtke.

Naši sugovornici u vrijeme Jeličićeva savjetovanja tvrdili su da je on svoj famozni ugovor dobio od nekadašnjeg predsjednika Uprave HEP-a Tomislava Šerića i člana Uprave te državne tvrtke Ivana Matasića. Šerić je inače bio Vrdoljakov prijatelj, a na čelo HEP-a stigao je kao nasljednik Zlatka Koračevića kojega je imenovao Radimir Čačić. U djelu HEP-a tada se nagađalo i kako je ugovor s Jeličićem potpisan gotovo u isto vrijeme kada su Šerić i Matasić odlazili na konzultacije kod Vuka Hamovića, srpskog trgovca strujom čiji je otac JNA pukovnik Rade Hamović.

Nedavno se Jeličić oglašavao i za Slobodnu Dalmaciju te je tamo pokazao člansku iskaznicu vladajuće stranke predstavljajući se kao zviždač HEP-a, ali i kao urednik portala bezcenzure.hr pri čemu je naglasio kako o problemima u HEP-u redovito komunicira s ministrom Filipovićem naglasivši ujedno kako je za sve odgovoran premijer Plenković. Dvojac koji je Jeličića doveo na poziciju savjetnika za nula kuna Matasić i Šerić već neko vrijeme spominju se pak kao spasioci Cibone gdje ih se povezuje sa sumnjivim indijskim investitorima, a Jeličić je ujedno i nekadašnji dopredsjednik udruge Vratite opljačkano u kojoj je surađivao s Robertom Majnarićem s kojim se javnost mogla upoznati na stranicama crne kronike gdje ga se spominjalo radi toga što je izbjegavao ročišta nakon što ga je za klevetu tužio nekadašnji zamjenik glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića Drago Marincel.

Bogati, a anonimni kumovi Karamarkovih

Treći Troskotov kolega s kave Alan Bubanović kumski je povezan s Anom i Tomislavom Karamrkom, budući da je njegova supruga vjenčana kuma bivšeg šefa HDZ-a i njegove druge supruge. Govorilo se da postoji mogućnost kako baš zbog toga prolazi dobro na natječajima javnih kompanija pa je tako primjerice Imperijal pisao kako muž kume Karamarkovih godinama posluje s HEP-om i Hrvatskim cestama, ali i da ulaže brojne žalbe kada izgubi višemilijunske natječaje. U tom su tekstu Alan i Zrinka Bubanović označeni kao ‘anonimni i bogati‘, no takvo što zapravo niti ne čudi jer pri samom pogledu na Sudreg Bubanovića možete povezati sa 52 poslovna subjekta, s tim da su u nekima njegove poslovne funkcije prestale ili su kako to često biva tvrtke likvidirane.

Bolja polovica bračnog para Bubanović supruga Zrinka povezana je sa 17 poslovnih subjekata, ali je zasigurno u široj javnosti poglavito onoj zagrebačkoj najupečatljivija po lancu trgovina Home sweet home te Ikks. Supružnici Bubanović inače žive u urbanoj vili na jednom od najprestižnijih zagrebačkih adresa na Cmroku, s tim da nije poznato u kakvom su danas odnosu s kumom Karamarkom te ima li njegov angažman i pružanje informacija Troskotu ikakve veze s najavljenim Karamarkovim povratkom u politiku, koji je gle čuda najavljen baš sa Jeliličićeva portala bezcenzure u veljači ove godine.