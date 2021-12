Predstavljen HEALTH HUB – prvi hrvatski think tank za zdravstvo i zdravstvenu industriju

U prigodno predblagdansko vrijeme u predivnoj atmosferi zagrebačkog restorana Mint, uz moderiranje Antonije Mandić, predstavljena je jedinstvena i inspirativna priča koja bi trebala donijeti „iskru“ optimizma i modernog iskoraka u zdravstvo i zdravstvenu industriju.

HEALTH HUB je prvi hrvatski think tank za zdravstvo i zdravstvenu industriju, te jedinstveno mjesto povezivanja u zdravstvu po uzoru na globalne think tank-ove, koji je ovim predstavljanjem na poseban način odao priznanje pomicanju granica u zdravstvu i ambasadorima inovacija, koji su na naslovnici premijernog izdanja HEALTH HUB Magazina koji je dio cijele think tank platforme.

Idejna začetnica i voditeljica Health Hub-a Anita Galić je povodom službenog predstavljanja platforme istaknula: „Nakon 15 godina iskustva u zdravstvu i zdravstvenoj industriji nastala je platforma koja treba biti u službi društva, ova ideja i inicijativa su moj hrabri „pionirski“ iskorak u ovoj regijji i najveće profesionalno postignuće. Pandemija i svi izazovi koje je donijela sa sobom, potaknuli su me s partnerima stvoriti nešto sasvim novo i neuobičajeno za Hrvatsku, u kojoj vidimo predivne priče i puno potencijala! Trebamo skupiti glave i poput „Vatrenih“ pucati naprijed, a ne u out! Sportski karakter iz mladosti naučio me vjerovati u dobar ishod utakmice do zadnjeg zvižduka, nema odustajanja i samo trebamo gledati naprijed kako zabiti gol „za Hrvatsku. Takva afirmativna energija, proeuropski mindset i igranje s najboljima na međunarodnim „utakmicama“ je u utkana u srž Health Hub-a. U svemu su me vodili poznati citati „I Have A Dream“ i „Bolje je upaliti svijeću nego proklinjati mrak“.

Robin Sharma, jedan od najpoznatijih svjetskih motivacijskih autora i govornika je u svom bestselleru „Vodič za vrhunski uspjeh“ napisao „…“I zato, pomičite granice! Ne prihvaćajte ono što imalo nalikuje na osrednjost! Oslobodite se lanaca koji su vas vezali uz uobičajeno. I svakako napustite gomilu. Jedino mjesto na koje možete stići slijedeći gomilu jest- izlaz. Zauzmite se za ono što je najbolje u vama! Posvetite se izvrsnosti! Postanite nevjerojatno domišljati i izražavajte svoju strast!…“

U svom predstavljanju HEALTH HUB je odao priznanje ambasadorima inovacija koji nikako nisu navikli na osrednjost te imaju odlučnu viziju kamo vode svoje institucije i Hrvatsku.

Dr. sc. Mato Njavro kao dekan Zagrebačke škole ekonomije i managementa (ZŠEM) mijenja stereotipe te je najmlađi čelnik neke visokoškolske ustanove u Hrvatskoj. Ovaj dinamični vizionar nedavno je pokrenuo suradnju ZŠEM-a s talijanskim H-FARM-om, najvećom i vodećom europskom platformom za inovacije i digitalizaciju s kojima su pokrenuli i Global Executive MBA studij. Od pozicije u Lehman Brothers-u u Londonu, preko doktorata u Švicarskoj, postdoktorata na Harvardu i poslovnih projekata u Singapuru, ovaj zaljubljenik u ekstremne sportove pomiče granice izobrazbe i networkinga. Njegov inovativni mindset ugrađen je u sve što radi i pokreće, što ga čini autentičnim liderom i ambasadorom inovacija!

Mr. sc. Tatjana Skoko kao direktorica Microsoft Hrvatska ističe da su inovacije onaj „tajni sastojak“ svakog uspješnog projekta ili poslovne priče. Ova uspješna direktorica globalne korporacije koja transformira društvo i industrije pojašnjava kako za nju biti inovativan znači i moći promijeniti perspektivu te pristupiti stvarima na drugačiji način od uobičajenog. Premda se ICT industrija u Hrvatskoj još uvijek percipira kao „muški svijet“, to nije točno jer ova ambasadorica inovacija ukazuje da u industriji ima mnogo žena lidera, programerki i vrhunskih stručnjakinja. Ova vizionarka svojim radom i djelovanjem nesumnjivo doprinosi promjeni percepciji žena – lidera u zajednici koje mijenjaju inovacijske horizonte.

Koliko su inovacije u IT sigurnosti i digitalnoj povezanosti važne, posebice u zdravstvu, zna HEALTH HUB-ov ambasador inovacija, Area Manager Cisco-a u Hrvatskoj Ivan Olujić, tvrtke koja u svijetu zapošljava 70.000 ljudi i "drži" oko 60 posto mrežnog tržišta u svijetu. „Naša strategija je biti prvi ili drugi u svijetu u svemu što radimo. Ako smo lošiji od toga, onda se time ne bavimo.„ HEALTH HUB-ov ambasador inovacija vidi golemi bazen mogućnosti u zdravstvu za rješenja kojima bi se osigurala sigurnost sustava, dostupnost podatka i nesmetana komunikacija!









Dr. sc. Zdravka Knežević, direktorica Znanstveno-stručnih operacija i koordinatorica Znanstvenog vijeća JGL d.o.o. iskusno je ime farmaceutske industrije i direktorica je znanstveno-stručnih operacija u JGL, s 25 godina iskustva u istraživanju i razvoju, te registracijama. Ova ambasadorica inovacija je koordinatorica novoosnovanog Znanstvenog vijeća JGL-a, kao nezavisnog i međunarodnog tijela koje okuplja vrsne domaće i inozemne stručnjake, te koje će ojačati znanstveni profil projekata istraživanja i razvoja kompanije. Osnivanje Znanstvenog vijeća je dodatni iskorak u razvoju inovativnih proizvoda kojim se stvara vlastiti znanstveno-inovacijski ekosustav za globalna tržišta. Inovativni mindset kakav Hrvatska treba za međunarodnu konkurentnost!

Doc. dr. sc. Fadi Almahariq je neurokirurg KB Dubrava te član istraživačkog tima za neuronavigacijske robote Ronna i Nero. Ovaj mladi neurokirurg i znanstvenik rođen je u Dubaiju, no obzirom na hrvatsko podrijetlo s majčine strane, nakon završetka matematičke gimnazije u Dubaiju vratio se u domovinu te završio Medicinski fakultet u Zagrebu. „Nema boljeg osjećaja nego nekome pomoći. To je nešto što vas drži i motivira da radimo i dalje i budemo još bolji i još bolji kako bi naši pacijenti bili sretni i zadovoljni“, često ističe naš ambasador inovacija, koji je uz sva stručna usavršavanja završio i Akademiju za politiku u zdravstvu, želeći svojim inovativnim mindsetom ukazati na važnost međunarodnog angažmana i kreiranja pozitivnih zdravstvenih politika koje zadržavaju najbolje zdravstvene stručnjake u Hrvatskoj! A obzirom da je dio istraživačkog tima koji je u Londonu osvojio nagradu za RONNA-u kao najbolju inovaciju u medicinskoj robotici, možemo biti ponosni da je ovaj ambasador inovacija ostao raditi u Hrvatskoj!

Mark Davis, generalni direktor Roche Hrvatska je kao ambasador inovacija istaknuo: „Obećanje koje inovacija nudi ostvaruje se tek kada pacijenti imaju pristup novim tretmanima i dijagnostičkim pristupima.“

Prof. dr. sc. Darko Chudy je neurokirurg KB Dubrava, član istraživačkog tima za neuronavigacijske robote Ronna i Nero koji je kao ambasador inovacija istaknuo: „Želja mi je da zajedno kreiramo stručnjake na svjetskom nivou koji će stvarati najbolja rješenja u tehnološki sve zahtjevnijoj medicini, pa tako i medicinsku robotiku!“









HEALTH HUB danas ne bi mogao postojati da na putu od ideje do realizacije i predstavljanja premijernog izdanja HEALTH HUB Magazina nije bilo podrške partnera u zdravlju, pri čemu je osobito vrijedno partnerstvo s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, Hrvatskom ligom protiv raka, Zagrebačkom školom ekonomije i managementa, CISCO-om kao tehnološkim partnerom te nizom institucija i kompanija koje su podržale ovaj jedinstveni think tank!

Predstavljanje HEALTH HUB-a podržali su brojni partneri iz zdravstva i zdravstvene industrije te poznate osobe iz javnog života, dajući „vjetar u leđa“ za sve nadolazeće projekte i aktivnosti na dobrobit zdravlja građana i zajednice!

