PREDSJEDNIKOV PLAN OSVAJANJA DIPLOMACIJE! Milanović će pokazati tko je ‘politički majstor’: Nove veleposlanike imenovati će tek nakon novih izbora

Autor: Ivan Andrić/7dnevno

Sve sukobe između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Republike Zorana Milanovića nemoguće je pobrojati. Jasno je da je njihov današnji odnos nadmašio okvire tvrde kohabitacije koju je Plenković najavljivao na početku Milanovićeva predsjedničkog mandata, dajući još tada naslutiti da njih dvojica nikada nisu bili bliski, iako su u ranoj mladosti surađivali kao službenici Ministarstva vanjskih poslova koje je vodio Mate Granić. Još od tada navodno i traju trzavice između vladajućeg dvojca koji ne uspijeva uspostaviti stabilan i pristojan odnos, što se odražava na funkcioniranje države pa se tako mjesecima ratovalo zbog izbora predsjednika Vrhovnog suda, ratovi su se nastavili u vezi s ovlastima na polju obrane, a Milanović s Plenkovićem ratuje i zbog vanjske politike jer je po svemu sudeći, za razliku od premijera, predsjednik države u ratu između Rusije i Ukrajine zauzeo rusku stranu, što Plenković ne prihvaća ni u kojem scenariju.

Sve je jasno

Ne može se reći da je Milanović politički naivac, njegovi napadi na Plenkovića i HDZ pridonijeli su tome da se predsjednika danas smatra jednim od najpopularnijih političara u državi, stoga je malo vjerojatno da će Milanović sa svojim nasrtajima na Plenkovića stati u doglednoj budućnosti jer osim što su mu ti napadi donijeli stabilan rejting, on sada već na veliko grebe po HDZ-ovu biračkom tijelu, od braniteljske populacije pa sve do dijaspore, generala i konzervativaca koje je predsjednik kupio svojom slatkorječivošću, dok istodobno nastoji pomilovati udbaše Perkovića i Mustača. Tu priču o pomilovanju udbaškog dvojca uz asistenciju generala navodno je pravodobno stopirao Milanovićev prijatelj, zagrebački SDP-ovac Ivan Račan, koji je predsjedniku objasnio kako bi taj potez za njega bio poguban. Tako je Milanović, limitiran malim predsjedničkim ovlastima, na svojem pozicioniranju nastavio raditi kroz konflikte s Plenkovićem, koji u njemu i ima jedinog dostojanstvenog verbalnog suparnika jer ekipa iz oporbe doista još nije dorasla Plenkovićevu političkom stilu, baš kao što je malo tko iz HDZ-a, osim možda Jandrokovića, dorastao političkim okršajima s karakternim Zoranom Milanovićem.

Svi okršaji između Banskih dvora i Pantovčaka, koji s vremena na vrijeme mogu imati i zabavnu notu, možda bi i imali smisla da se to ne odražava na normalno funkcioniranje države. Tako se, primjerice, zbog obračuna između Milanovića i Plenkovića mjesecima vodila rasprava o izboru predsjednika Vrhovnog suda, dugo bi mogla potrajati i rasprava o izboru prvog čovjeka VSOA-e jer se Milanović mora usuglasiti i s ministrom obrane Marijem Banožićem, ništa bolje Hrvatska neće proći ni u pogledu obuke ukrajinskih vojnika u našoj zemlji, što Plenković predstavlja kao praktički već dogovoren posao premda do toga ne može doći bez Milanovićeve suglasnosti, što je vidljivo i iz Zakona o obrani.

Rat taština

Da bez Milanovićeve suglasnosti ne može imenovati veleposlanike, Plenkoviću je mjesecima dobro poznato, taj se proces oduljio unedogled, a u vladajućim redovima uvjereni su da ih predsjednik svjesno i namjerno zavlači kako bi na međunarodnom planu kompromitirao premijera Plenkovića. Prema jednoj od teorija koje kruže HDZ-om, Milanoviću je cilj da HDZ izgubi na idućim parlamentarnim izborima te da on tek tada s novom vlasti dogovori imenovanje veleposlanika u nizu država s obzirom na to da se s Plenkovićem o tome ne može usuglasiti. Kako nas od izbora dijeli podosta vremena, tako u vladajućoj stranci tvrde da Milanović i za to ima rješenje te da bi do tada svi kandidati za diplomaciju mogli ostati na čekanju, a za to vrijeme njihov posao trebali bi obavljati otpravnici poslova, što u Plenkovićevu timu nazivaju Milanovićevom samovoljom.





Malo komu je jasno zašto Milanović zavlači s ovom temom koju je tijekom ljeta ponovno pokušao otvoriti ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, koji je također na ratnoj nozi s Milanovićem jer je on svojedobno vrijeđao čak i ministrova pokojnog oca, što mu ovaj, dakako, nikada nije oprostio.

U nizu država trenutno kao veleposlanici sjede osobe kojima je istekao mandat, dok u Parizu, Vilniusu i Vatikanu posao veleposlanika obavljaju otpravnici poslova, a Plenkoviću posebno teško pada to što nema mogućnost imenovati veleposlanika u francuskoj prijestolnici jer je nakon kupnje borbenih aviona Francuska postala novi hrvatski strateški partner.

Prema riječima naših sugovornika iz Vlade, Plenković ne može poduzeti baš ništa, on je svojevrsni zatočenik Milanovićeve volje, jer je predsjednik taj koji daje konačni potpis, a po svemu sudeći, i taj koji se odlučio držati najava o blokadi HDZ-a na svim razinama.

Jasna strategija

Te su najave, kao što je poznato, uslijedile nakon polemika o umirovljenju brigadira Burčula, a kako je ta tema pala u drugi plan, tako je Milanović nastavio provoditi svoje planove pa mjesecima s Plenkovićem nije ni pokušao razgovarati o imenovanjima novih veleposlanika. U Milanovićevu timu još šire staru tezu o tome kako predsjednik ne pristaje na to da Plenković ima potpunu kontrolu nad imenovanjima, što je po svemu sudeći premijerova namjera, a što se da naslutiti i iz izjava ministra Grlića Radmana koji je nedavno izjavio da je Vlada bila vrlo konstruktivna u pogledu imenovanja veleposlanika, dok Milanović traži da on predloži veleposlanike za polovicu ispražnjenih mjesta.

“Kakvo je to ponašanje ‘pola-pola’ – riječ je o profesionalcima koji predstavljaju države znanjem, umijećem i iskustvom”, rekao je Grlić Radman prije nekoliko tjedana, dajući naslutiti da se dio problema vezanih uz imenovanja ne krije samo u Milanovićevoj svojeglavosti nego i u Plenkovićevoj nepopustljivosti.

Ne mire se u Milanovićevu timu ni s time da Plenković imenuje otpravnike poslova pa su nedavno iz predsjednikovih redova premijeru jasno dali do znanja da svatko tko pristane biti lažni ambasador neće dobiti predsjednikov potpis te neće postati veleposlanik. “Onim diplomatima, a posebno onima koji uopće nisu diplomati nego ih s kolca i konopca i iz raznih kaca HDZ skuplja i šalje za otpravnike poslova tamo gdje nema ambasadora, moja je poruka: smatram vas sudionicima toga, vas koji ste otišli. Vi koji niste, nemojte to učiniti, jer ako to učinite, tako mi Boga, ambasadori nikada nećete postati. Plenković će vas potrošiti”, upozorio je Milanović nedavno i Plenkovića i potencijalne otpravnike uz napomenu da Plenković time nastoji zaobići propise i suradnju s njime.

Oštre riječi

“Svatko tko pristane biti Plenkovićev lažni ambasador to radi pri punoj svijesti da manipulira i zaobilazi zakon i moj potpis dobiti neće”, upozorio je predsjednik Milanović, dok iz premijerova tima upozoravaju kako proces imenovanja ne koči Plenković, nego predsjednik Milanović. Onima koji ovaj proces prate kao njegovi neutralni sudionici vidljivo je, međutim, da proces imenovanja veleposlanika koče i Plenković i Milanović zbog svojih neusklađenih odnosa, ali i zbog vlastitih taština i činjenice da se nemaju namjeru pokolebati i sjesti za zajednički stol kako bi napokon pronašli kompromisno rješenje. Sukob kojem svjedočimo po svemu sudeći koristi i jednomu i drugomu, ali ne i državi kojoj su hitno potrebna rješenja i konkretna veleposlanička imena.